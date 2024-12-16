"Називала татом". Борисюк прокоментував стосунки зі старшою донькою Сумської, яка залишилася у Москві

Віталій Борисюк, український актор і чоловік Ольги Сумської, вперше за довгий час висловився про стосунки з Антоніною Паперною, старшою донькою Сумської від першого шлюбу.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його коментар для "Люкс ФМ" розповідає про це детальніше.
Старша донька Ольги Сумської, як відомо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну залишилася жити в країні-агресорці й надалі будує там кар’єру. Вона живе там разом зі своїм чоловіком та двома дітьми.
У той час Борисюк тепло відгукується про Антоніну та навіть називає її "своєю повноцінною другою дитиною".
"Тоня для мене як рідна дитина, тому що я з нею з піврічного віку. Тоня вже з року називала мене татом. Для мене це повноцінно абсолютно друга дитина. Я так само переймаюся, переживаю за все, що відбувається", - каже він.
Актор зазначає, що суспільство відмовляється "просканувати ситуацію" та зрозуміти, чому Паперна не може кинути все й виїхати з країни-агресорки.
"Ті, хто про це пише, якби дійсно цю ситуацію просканували й зрозуміли, що не можна так просто з двома дітьми кудись поїхати, коли у тебе будинок, коли у тебе все життя там. Як вона з ними виїде? Їх просто не випустять. А нумо говорити, скільки мільйонів українців залишилося там, досі працюють! Ніхто не каже, скільки ми зробили зборів, скільком ми допомогли!" - емоційно сказав Віталій.
Наостанок зірка підкреслив, що критика через цю ситуацію спрямована не лише в бік його зіркової дружини, але й на нього особисто.
"І ці хейти перепадають і мені, не тільки Олі. Звісна річ, що ми підтримуємо одне одного і з розумінням ставимося до цієї надскладної теми, я б так сказав", - також зауважив обранець Сумської.
Акторка виїхала до Росії ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Там вона зайнялася своєю кар’єрою, а згодом розпочала стосунки з російським актором Володимиром Ягличем. У пари народилося двоє дітей - донька Єва й син Данило.
Старша донька Сумської мовчить про російську агресію в Україні, і зіркова мама не раз ставала на захист доньки перед суспільством.
Нагадаємо, у своєму другому шлюбі з Віталієм Борисюком Сумська народила доньку Ганну. Дівчина після школи пішла стопами зіркових батьків і теж стала акторкою. Першим чоловіком Ольги був актор Євген Паперний.
Тим часом Сумська зізналася, коли востаннє бачилася з онуками та донькою, які живуть в РФ.
Також нещодавно Сумська заговорила про зради Борисюка.