"Називала татом". Борисюк прокоментував стосунки зі старшою донькою Сумської, яка залишилася у Москві

Що чоловік Сумської говорить про Антоніну Паперну

Старша донька Ольги Сумської, як відомо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну залишилася жити в країні-агресорці й надалі будує там кар’єру. Вона живе там разом зі своїм чоловіком та двома дітьми.

У той час Борисюк тепло відгукується про Антоніну та навіть називає її "своєю повноцінною другою дитиною".

"Тоня для мене як рідна дитина, тому що я з нею з піврічного віку. Тоня вже з року називала мене татом. Для мене це повноцінно абсолютно друга дитина. Я так само переймаюся, переживаю за все, що відбувається", - каже він.

скриншоти з інтерв'ю

Актор зазначає, що суспільство відмовляється "просканувати ситуацію" та зрозуміти, чому Паперна не може кинути все й виїхати з країни-агресорки.

"Ті, хто про це пише, якби дійсно цю ситуацію просканували й зрозуміли, що не можна так просто з двома дітьми кудись поїхати, коли у тебе будинок, коли у тебе все життя там. Як вона з ними виїде? Їх просто не випустять. А нумо говорити, скільки мільйонів українців залишилося там, досі працюють! Ніхто не каже, скільки ми зробили зборів, скільком ми допомогли!" - емоційно сказав Віталій.

Наостанок зірка підкреслив, що критика через цю ситуацію спрямована не лише в бік його зіркової дружини, але й на нього особисто.

"І ці хейти перепадають і мені, не тільки Олі. Звісна річ, що ми підтримуємо одне одного і з розумінням ставимося до цієї надскладної теми, я б так сказав", - також зауважив обранець Сумської.

скриншоти з інтерв'ю

Що відомо про Антоніну Паперну

Акторка виїхала до Росії ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Там вона зайнялася своєю кар’єрою, а згодом розпочала стосунки з російським актором Володимиром Ягличем. У пари народилося двоє дітей - донька Єва й син Данило.

Старша донька Сумської мовчить про російську агресію в Україні, і зіркова мама не раз ставала на захист доньки перед суспільством.

Антоніна Паперна та Володимир Яглич на заході у Москві (фото: instagram.com/yaglych)

Нагадаємо, у своєму другому шлюбі з Віталієм Борисюком Сумська народила доньку Ганну. Дівчина після школи пішла стопами зіркових батьків і теж стала акторкою. Першим чоловіком Ольги був актор Євген Паперний.

Родина Ольги Сумської (фото: instagram.com/olgasumska)