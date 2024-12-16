"Называла папой". Борисюк прокомментировал отношения со старшей дочерью Сумской, которая осталась в Москве

Что муж Сумской говорит об Антонине Паперной

Старшая дочь Ольги Сумской, как известно, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину осталась жить в стране-агрессоре и дальше строит там карьеру. Она живет там вместе со своим мужем и двумя детьми.

Тем временем Борисюк тепло отзывается об Антонине и даже называет ее "своим полноценным вторым ребенком".

"Тоня для меня как родной ребенок, потому что я с ней с полугодовалого возраста. Тоня уже с года называла меня папой. Для меня это полноценно абсолютно второй ребенок. Я так же волнуюсь, переживаю за все, что происходит", - говорит он.

скриншоты из интервью

Актер отмечает, что общество отказывается "просканировать ситуацию" и понять, почему Паперная не может бросить все и уехать из страны-агрессора.

"Те, кто об этом пишет, если бы действительно эту ситуацию просканировали и поняли, что нельзя так просто с двумя детьми куда-то уехать, когда у тебя дом, когда у тебя вся жизнь там. Как она с ними уедет? Их просто не выпустят. А давайте говорить, сколько миллионов украинцев осталось там, до сих пор работают! Никто не говорит, сколько мы сделали сборов, скольким мы помогли!" - эмоционально сказал Виталий.

Напоследок звезда подчеркнул, что критика из-за этой ситуации направлена не только в сторону его звездной жены, но и на него лично.

"И эти хейты перепадают и мне, не только Оле. Конечно, мы поддерживаем друг друга и с пониманием относимся к этой сверхсложной теме, я бы так сказал", - также отметил избранник Сумской.

скриншоты из интервью

Что известно об Антонине Паперной

Актриса выехала в Россию еще задолго до начала полномасштабного вторжения. Там она занялась своей карьерой, а впоследствии начала отношения с российским актером Владимиром Яглычем. У пары родилось двое детей - дочь Ева и сын Даниил.

Старшая дочь Сумской молчит о российской агрессии в Украине, и звездная мама не раз защищала дочь в глазах общества.

Антонина Паперная и Владимир Яглыч на мероприятии в Москве (фото: instagram.com/yaglych)

Напомним, в своем втором браке с Виталием Борисюком Сумская родила дочь Анну. Девушка после школы пошла по стопам звездных родителей и тоже стала актрисой. Первым мужем Ольги был актер Евгений Паперный.

Семья Ольги Сумской (фото: instagram.com/olgasumska)