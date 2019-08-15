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Нажмите на него: Зеленской посоветовали "разбавить" окружение мужа женщинами

STYLERЖизнь    15.08.2019 - 12:27
Нажмите на него: Зеленской посоветовали "разбавить" окружение мужа женщинами
Елене Зеленской дали совет о муже (Коллаж РБК-Украина)

Американская журналистка написала Зеленской открытое письмо

Елене Зеленской, супруге президента Украины Владимира Зеленского, посоветовали оказать влияние на мужа, чтобы он начал назначать на посты женщин и вообще уважительно о них отзывался. Об этом говорится в открытом письме редактора рубрики UkraineAlert на Atlantic Council Мелинды Хэринг, которое она адресовала Елене Зеленской.

Мелинда Хэринг неоднозначно высказалась о том, стоит ли поздравлять Елену Зеленскую с тем, что ее муж стал президентом.

"Я не уверена, стоит ли мне высказывать поздравления или соболезнования в связи с серьезными переменами в жизни, которые произошли с вами и вашей семьей после того, как ваш муж стал президентом. Тем не менее, я с большим интересом слежу з вашими интервью в BBC и Daile Beast", - написала она и посоветовала Зеленской использовать свой голос, так как украинцы ее любят.

"Никто не думает, что вы пойдете дальше банальных вещей о детях, образовании и выступлении в школах и детских домах. Удивите нас. Сделайте права журналистов и активистов своей целью. Украинцы любят и уважают вас. Используйте свой голос", - добавила редактор.

Нажмите на него: Зеленской посоветовали &quot;разбавить&quot; окружение мужа женщинами

Фото: Елена Зеленская (Facebook)

Кроме того, она указала на одну деликатную проблему, которая связана с женщинами в правительстве Украины.

"У меня есть еще один деликатный вопрос для обсуждения. У вашего мужа практически нет женщин в окружении. Я поспрашивала в Киеве, и они все сказали мне, что вы его самый важный советник. Тем не менее, вы не на фотографиях с ним и его командой, а эти визуальные эффекты имеют значение. Конечно, в Украине есть своя культура и менталитет, но пожалуйста, нажмите на него, чтобы назначить несколько женщин. Вы можете отклонить представительство женщин, как глупую западную одержимость, но исследования показывают, что организации функционируют лучше, когда по крайней мере треть команды – женщины. И, пожалуйста, напомните ему использовать уважительный язык, когда он говорит об украинских женщинах. Они невероятная сила, но они не бренд и не принадлежат никому", - резюмировала Мелинда Хэринг.

Она пообещала встретить Елену Зеленскую в Вашингтоне с распростертыми объятиями и высказала надежду, что супруга президента Украины выберет для визита одежду украинских дизайнеров.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети появились фотографии первой леди Украины в купальнике.

А также рассказывали о том, какие шутки "Квартала" о Зеленском были самые лучшие в Одессе.

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