Натисніть на нього: Зеленській порадили "розбавити" оточення чоловіка жінками

Олені Зеленській дали пораду про чоловіка (Колаж РБК-Україна)

Американська журналістка написала Зеленській відкритий лист

Олені Зеленській, дружині президента України Володимира Зеленського, порадили вплинути на чоловіка, щоб він почав призначати на посади жінок і взагалі шанобливо відгукувався про них. Про це йдеться у відкритому листі редактора рубрики UkraineAlert на Atlantic Council Мелінди Херінг, який вона адресувала Олені Зеленській.

Мелінда Херінг неоднозначно висловилася про те, чи варто вітати Олену Зеленську з тим, що її чоловік став президентом.

"Я не впевнена, чи варто мені висловлювати вітання чи співчуття у зв'язку з серйозними змінами в житті, які відбулися з вами і вашою родиною після того, як ваш чоловік став президентом. Тим не менш, я з великим інтересом стежу з вашими інтерв'ю у BBC і Daile Beast", - написала вона і порадила Зеленській використовувати свій голос, так як українці її люблять.

"Ніхто не думає, що ви підете далі банальних речей про дітей, освіту і виступи в школах і дитячих будинках. Здивуйте нас. Зробіть права журналістів та активістів своєю метою. Українці люблять і поважають вас. Використовуйте свій голос", - додала редактор.

Фото: Олена Зеленська (Facebook)

Крім того, вона вказала на одну делікатну проблему, яка пов'язана з жінками в уряді України.

"У мене є ще одне делікатне питання для обговорення. У вашого чоловіка практично немає жінок в оточенні. Я порозпитувала в Києві, і всі вони сказали мені, що ви його найважливіший радник. Тим не менш, ви не на фотографіях з ним і його командою, а ці візуальні ефекти мають значення. Звичайно, в Україні є своя культура і менталітет, але будь-ласка, натисніть на нього, щоб призначити кілька жінок. Ви можете відхилити представництво жінок, як дурну західну одержимість, але дослідження показують, що організації функціонують краще, коли принаймні третина команди – жінки. І, будь ласка, нагадайте йому використовувати поважну мову, коли він говорить про українських жінок. Вони неймовірна сила, але вони не бренд і не належать нікому", - резюмувала Мелінда Херінг.

Вона пообіцяла зустріти Олену Зеленську у Вашингтоні з розпростертими обіймами і висловила надію, що дружина президента України обере для візиту одяг українських дизайнерів.

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