Назавжди втрачена архітектура. Дивіться, як виглядав Хрещатик до того, як його підірвали "совєти"

Як виглядав Хрещатик до Другої світової

"Хрещатик зазнав докорінних змін через підрив радянськими військами з початком німецької окупації Києва. Вибухи і вогненний смерч були настільки потужними, що центр міста вигорів повністю", - пишуть експерти.

До підриву Хрещатика на ньому і прилеглих вулицях було 5 готелів, 5 театрів, цирк, радіотеатр, ломбард, поштамт, 5 навчальних закладів, 19 закладів, 8 торговельних закладів і велика кількість житлових будинків. Це все "совєти" перетворили на руїни, аби тільки не дозволити, щоб це досталось німцям.

Із 324 знищених будинків тільки 56 підлягали відновленню. Наприклад, будівля ЦУМу. Вціліли тільки будинки №5, 24, 53. На фасаді будівлі Київглавархітектури, що на Хрещатику, 32, досі можна побачити сліди страшного згарища.

Так виглядав Київ до Другої світової війни (фото: Facebook.com/Спрага: в Києві цікаво)

На місці нинішньої мерії, що на Хрещатику, 36, знаходився перший київський кінотеатр Шанцера. Він вражав городян своєю красою, був розрахований на 1100 місць.

А на місці станції метро "Хрещатик" згорів недобудований будинок, а на розі з вул. Лютеранської вигорів універмаг, колишній магазин торговця Людмера, красива чотириповерхова будівля.

Також на руїни перетворилися "Гранд Готель" і старий поштамт, тепер на їх місці будівля Головпоштамту.

Після перемоги Хрещатик відбудували, але вже в новому архітектурному стилі. Довоєнний Київ залишився тільки на архівних фото.

Із 324 знищених будинків тільки 56 підлягали відновленню (фото: Facebook.com/Спрага: в Києві цікаво)