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Навсегда утрачена архитектура. Смотрите, как выглядел Крещатик до того, как его взорвали советы

Как выглядел Крещатик до Второй мировой войны (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Советские военные, когда поняли, что не смогли удержать Киев перед немецким нашествием, решили взорвать Крещатик 24-29 сентября 1941 года. Они заминировали весь центр города, от взрывов центральная улица выгорела почти дотла. После войны "советы" еще долго продвигали миф, что разрушения Крещатика - это дело рук нацистов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Спрага: в Києві цікаво" в Facebook.

Как выглядел Крещатик во Вторую мировую

"Крещатик претерпел коренные изменения из-за подрыва советскими войсками с началом немецкой оккупации Киева. Взрывы и огненный смерч были настолько мощными, что центр города выгорел полностью", - пишут эксперты.

До подрыва Крещатика на нем и близлежащих улицах было 5 гостиниц, 5 театров, цирк, радиотеатр, ломбард, почтамт, 5 учебных заведений, 19 заведений, 8 торговых заведений и большое количество жилых домов. Это все "советы" превратили в руины, лишь бы не позволить, чтобы это досталось немцам.

Из 324 уничтоженных домов только 56 подлежали восстановлению. К примеру, здание ЦУМа. Уцелели только дома №5, 24, 53. На фасаде здания Киевглавархитектуры на Крещатике, 32 до сих пор можно увидеть следы страшного пожарища.

Так выглядел Киев до Второй мировой войны (фото: Facebook.com/Спрага: в Києві цікаво)

На месте нынешней мэрии на Крещатике, 36, находился первый киевский кинотеатр Шанцера. Он поражал горожан своей красотой, был рассчитан на 1100 мест.

А на месте станции метро "Хрещатик" сгорел недостроенный дом, а на углу с ул. Лютеранский выгорел универмаг, бывший магазин торговца Людмера, красивое четырехэтажное здание.

После победы Крещатик отстроили, но уже в новом архитектурном стиле. Довоенный Киев остался только на архивных фото.

Из 324 уничтоженных домов только 56 подлежали восстановлению (фото: Facebook.com/Спрага: в Києві цікаво)

Просматривайте также фото, как выглядит дом с химерами внутри.

Раньше мы делились фото, как выглядел Андреевский спуск 150 лет назад.

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КиевХрещатик исторические фото