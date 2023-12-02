Навсегда утрачена архитектура. Смотрите, как выглядел Крещатик до того, как его взорвали советы

Советские военные, когда поняли, что не смогли удержать Киев перед немецким нашествием, решили взорвать Крещатик 24-29 сентября 1941 года. Они заминировали весь центр города, от взрывов центральная улица выгорела почти дотла. После войны "советы" еще долго продвигали миф, что разрушения Крещатика - это дело рук нацистов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Спрага: в Києві цікаво" в Facebook.
"Крещатик претерпел коренные изменения из-за подрыва советскими войсками с началом немецкой оккупации Киева. Взрывы и огненный смерч были настолько мощными, что центр города выгорел полностью", - пишут эксперты.
До подрыва Крещатика на нем и близлежащих улицах было 5 гостиниц, 5 театров, цирк, радиотеатр, ломбард, почтамт, 5 учебных заведений, 19 заведений, 8 торговых заведений и большое количество жилых домов. Это все "советы" превратили в руины, лишь бы не позволить, чтобы это досталось немцам.
Из 324 уничтоженных домов только 56 подлежали восстановлению. К примеру, здание ЦУМа. Уцелели только дома №5, 24, 53. На фасаде здания Киевглавархитектуры на Крещатике, 32 до сих пор можно увидеть следы страшного пожарища.
На месте нынешней мэрии на Крещатике, 36, находился первый киевский кинотеатр Шанцера. Он поражал горожан своей красотой, был рассчитан на 1100 мест.
А на месте станции метро "Хрещатик" сгорел недостроенный дом, а на углу с ул. Лютеранский выгорел универмаг, бывший магазин торговца Людмера, красивое четырехэтажное здание.
После победы Крещатик отстроили, но уже в новом архитектурном стиле. Довоенный Киев остался только на архивных фото.
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