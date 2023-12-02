Навсегда утрачена архитектура. Смотрите, как выглядел Крещатик до того, как его взорвали советы

Как выглядел Крещатик во Вторую мировую

"Крещатик претерпел коренные изменения из-за подрыва советскими войсками с началом немецкой оккупации Киева. Взрывы и огненный смерч были настолько мощными, что центр города выгорел полностью", - пишут эксперты.

До подрыва Крещатика на нем и близлежащих улицах было 5 гостиниц, 5 театров, цирк, радиотеатр, ломбард, почтамт, 5 учебных заведений, 19 заведений, 8 торговых заведений и большое количество жилых домов. Это все "советы" превратили в руины, лишь бы не позволить, чтобы это досталось немцам.

Из 324 уничтоженных домов только 56 подлежали восстановлению. К примеру, здание ЦУМа. Уцелели только дома №5, 24, 53. На фасаде здания Киевглавархитектуры на Крещатике, 32 до сих пор можно увидеть следы страшного пожарища.

Так выглядел Киев до Второй мировой войны (фото: Facebook.com/Спрага: в Києві цікаво)

На месте нынешней мэрии на Крещатике, 36, находился первый киевский кинотеатр Шанцера. Он поражал горожан своей красотой, был рассчитан на 1100 мест.

А на месте станции метро "Хрещатик" сгорел недостроенный дом, а на углу с ул. Лютеранский выгорел универмаг, бывший магазин торговца Людмера, красивое четырехэтажное здание.

После победы Крещатик отстроили, но уже в новом архитектурном стиле. Довоенный Киев остался только на архивных фото.

Из 324 уничтоженных домов только 56 подлежали восстановлению (фото: Facebook.com/Спрага: в Києві цікаво)