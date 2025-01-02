Найзубатіша істота в світі: і це не акула

Яка істота має найбільше зубів

Безумовно, якщо рахувати зуби тварини за все її життя, тварин-рекордсменів буде більше. Тож до категорії найбільш зубастих потрапили різноманітні істоти, з найбільшою кількістю зубів, знайдених у ротовій порожнині кожного в конкретний момент часу.

Крім цього, птахи втратили зуби приблизно 100 мільйонів років тому, тому не можуть конкурувати. Хоча деякі гуси та гусеподібні мають ребристі частини дзьоба, які допомагають захоплювати та ковтати здобич, вони навіть близько не наближаються до переможців у конкурсі найзубастіших ротів.

Гігантський броненосець

Гігантський броненосець (фото: wikipedia.org, User Guillaume Delaitre)

Гігантський броненосець (Priodontes maximus), що має до 100 зубів, з легкістю перевершує людську расу. Ця кількість сильно варіюється від особини до особини і не є світовим рекордом, але все ж вражає настільки, що дозволяє йому посісти перше місце за кількістю зубів у роті ссавців за один раз.

Ці зуби допомагають гігантському броненосцю подрібнювати раціон з м'яких комах, зокрема, мурах і термітів.

Великий пласкохвостий гекон

Великий пласкохвостий гекон (фото: wikipedia.org, User TimVickers)

Переможцем у конкурсі на найбільшу кількість зубів серед хребетних є великий пласкохвостий гекон Мадагаскару (Uroplatus fimbriatus). Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, він має 169 зубів на верхній щелепі і 148 на нижній, що разом становить 317 зубів.

Велика біла акула

Велика біла акула (фото: wikipedia.org, User Terry Goss)

Акули славляться тим, що мають багато зубів протягом усього життя, постійно відрощуючи нові зуби гострими, як бритва, рядами, які можуть налічувати десятки тисяч протягом усього життя.

Однак у будь-який момент часу великі білі акули (Carcharodon carcharias), як правило, мають близько 300 зубів. Непогано, але недостатньо для перемоги.

Терпуг зубатий

Терпуг зубатий (фото: wikipedia.org, User Lt. John Crofts)

Виявилося, що тихоокеанська морська риба, терпуг зубатий (Ophiodon elongatus) має один з найчисленніших "наборів кусачок" у морі: широкі щелепи вкриті близько 555 зубами.

Результати досліджень вказують, що ці риби можуть втрачати до 20 зубів на день, а невдовзі відрощувати їх знову - але навіть вони не можуть зрівнятися з найзубастішою істотою в світі.

Парасольковий слимак

Парасольковий слимак (фото: wikipedia.org, User Sébastien Vasquez)

Титул найбільш зубастої істоти належить скромному равлику, який, за даними Наукового центру Глазго, має близько 14 000 дентикул (зубоподібних структур, виготовлених з хітину, а не з кальцієвих сполук, з яких складаються зуби ссавців), що вистилають його радулу, орган, схожий на язик.

За словами Тома Уайта з Музею природознавства в Лондоні, радула використовується як м'ясоїдними, так і рослиноїдними молюсками для забирання фрагментів їжі до рота - звідси і назва, що означає "маленький скребок. По суті, тварини з радулами витягують такий "язик" і шкрябають те, чим вони харчуються.

Окремої згадки заслуговують парасолькові слимаки (Umbraculum umbraculum). Ці черевоногі морські молюски мають доволі кумедний ротовий апарат. Як і наземні равлики, вони мають зубчасту радулу з майже 1,500 зубчиками в роті одночасно, і за життя змінюють три чверті мільйона зубчиків.