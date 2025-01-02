Самое зубастое существо в мире: и это не акула

У какого существа больше всего зубов

Безусловно, если считать зубы животного за всю его жизнь, животных-рекордсменов будет больше. Поэтому в категорию самых зубастых попали различные существа, с наибольшим количеством зубов, найденных в ротовой полости каждого в конкретный момент времени.

Кроме этого, птицы потеряли зубы примерно 100 миллионов лет назад, поэтому не могут конкурировать. Хотя некоторые гуси и гусеобразные имеют ребристые части клюва, которые помогают захватывать и глотать добычу, они даже близко не приближаются к победителям в конкурсе самых зубастых ртов.

Гигантский броненосец

Гигантский броненосец (фото: wikipedia.org, User Guillaume Delaitre)

Гигантский броненосец (Priodontes maximus), имеющий до 100 зубов, с легкостью превосходит человеческую расу. Это количество сильно варьируется от особи к особи и не является мировым рекордом, но все же впечатляет настолько, что позволяет ему занять первое место по количеству зубов во рту млекопитающих за один раз.

Эти зубы помогают гигантскому броненосцу измельчать рацион из мягких насекомых, в частности, муравьев и термитов.

Большой плоскохвостый геккон

Большой плоскохвостый геккон (фото: wikipedia.org, User TimVickers)

Победителем в конкурсе на наибольшее количество зубов среди позвоночных является большой плоскохвостый геккон Мадагаскара (Uroplatus fimbriatus). Согласно Книге рекордов Гиннеса, он имеет 169 зубов на верхней челюсти и 148 на нижней, что вместе составляет 317 зубов.

Большая белая акула

Большая белая акула (фото: wikipedia.org, User Terry Goss)

Акулы славятся тем, что имеют много зубов на протяжении всей жизни, постоянно отращивая новые зубы острыми, как бритва, рядами, которые могут насчитывать десятки тысяч в течение всей жизни.

Однако в любой момент времени большие белые акулы (Carcharodon carcharias), как правило, имеют около 300 зубов. Неплохо, но недостаточно для победы.

Терпуг зубастый

Терпуг зубастый (фото: wikipedia.org, User Lt. John Crofts)

Оказалось, что тихоокеанская морская рыба, терпуг зубастый (Ophiodon elongatus) имеет один из самых многочисленных "наборов кусачек" в море: широкие челюсти покрыты около 555 зубами.

Результаты исследований указывают, что эти рыбы могут терять до 20 зубов в день, а вскоре отращивать их снова - но даже они не могут сравниться с самым зубастым существом в мире.

Зонтичный слизень

Зонтичный слизень (фото: wikipedia.org, User Sébastien Vasquez)

Титул самого зубастого существа принадлежит скромной улитке, которая, по данным Научного центра Глазго, имеет около 14 000 дентикул (зубоподобных структур, изготовленных из хитина, а не из кальциевых соединений, из которых состоят зубы млекопитающих), выстилающих ее радулу, орган, похожий на язык.

По словам Тома Уайта из Музея естествознания в Лондоне, радула используется как плотоядными, так и растительноядными моллюсками для забора фрагментов пищи в рот - отсюда и название, что означает "маленький скребок". По сути, животные с радулами вытягивают такой "язык" и скребут то, чем они питаются.

Отдельного упоминания заслуживают зонтичные слизни (Umbraculum umbraculum). Эти брюхоногие морские моллюски имеют довольно забавный ротовой аппарат. Как и наземные улитки, они имеют зубчатую радулу с почти 1,500 зубчиками во рту одновременно, и за жизнь меняют три четверти миллиона зубчиков.