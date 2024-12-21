Вчені знайшли залишки найдавнішого пращура тварин: що про нього відомо

Палеонтологи знайшли скелет найдревнішого терапсида, який був предком багатьох сучасних ссавців. Вік залишків, за підрахунками вчених, становить від 265 до 290 мільйонів років.

Про те, яким міг бути найдавніший пращур ссавців і де він мешкав, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження в виданні Nature Communication .

Залишки одного з терапсидів - древніх звіроподібних істот - вдалося знайти на Майорці. Дослідивши скелет тварини, вчені з'ясували, що залишки належали горгонопсу - одному з видів терапсидів.

Терапсиди були панівним компонентом наземних екосистем по всьому світу, що зрештою призвело до появи ссавців у ранньому мезозої. Однак наразі вченим мало що відомо про час і місце походження терапсид.

Предками терапсидів були пелікозаври. Однак різниця еволюції цих істот становить приблизно 40 мільйонів років.

Дослідивши скелет тварини, вчені з'ясували, що залишки належали горгонопсу - одному з видів терапсидів. Череп горгонопса, скелет якого виявили на Майорці був меншим, ніж у пізніших представників - 18 сантиметрів, а не декілька метрів. До того ж тіло горгонопса було завдовжки метр, а ікла тварини - приблизно 5 сантиметрів.

Враховуючи його географічну відокремленість від інших членів групи, цей зразок, ймовірно, представляє новий таксон, але за відсутності будь-яких унікальних діагностичних ознак у збереженому матеріалі, науковці не створили для нього нового виду.

Для того, щоб відтворити хід еволюції нового виду, дослідники завантажили спеціальну комп'ютерну програму дані про будову тіла горгонопса з Майорки та давніх терапсидів.

В результаті дослідники виявили, що розкол між пелікозаврами та їхніми нащадками терапсидами відбувся приблизно 294 мільйонів років тому. Тобто, знайдені на Майорці рештки належали найдавнішому терапсиду, знайденому на сьогодні.

Крім цього, в подальших дослідженнях вчені з'ясували, що пізніше, 268-278 мільйонів років тому, в результаті глобальної катастрофи, Олсонівського вимирання, відбулася еволюція терапсидів.

Катастрофа призвела до появи певних викликів для хижаків - великих травоїдних тварин. В процесі адаптації до нового середовища, у горгонопсів розвинулися характерні зуби.

Оскільки раніше залишки терапсидів були знайдені в помірних широтах, нове відкриття змінило теорію про еволюцію ссавців.

Зокрема, знахідка скелета горгонопса свідчить про те, що еволюція ссавців почалася не в помірних широтах, а в тропіках. Тобто, ймовірно, перші ссавці з'явилися на території сучасної Майорки, на давньому суперконтиненті Пангея.

Це відкриття, за словами науковців, підкреслює необхідність проведення додаткових досліджень у маловивчених районах Північної Африки, де збереглися тропічні екосистеми давнього періоду.