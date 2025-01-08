Найздоровіший у світі сніданок, який їдять 100-річні люди

Вчений Ден Бюттнер, який протягом двох десятиліть досліджував секрети довголіття, виявив, що сніданок, який їдять 100-річні жителі села в Коста-Ріці, має дивовижну користь для здоров’я.
Що саме зранку їдять довгожителі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.
Дослідник Ден Бюттнер, який присвятив два десятиліття розкриттю секретів довголіття, випадково знайшов рецепт сніданку в коста-риканському селі, який, на думку місцевих жителів, допомагає їм досягти 100-річного віку.
Кажуть, що ця страва, яку називають "найздоровішим сніданком у світі", знижує артеріальний тиск і зменшує ризик раку. Бюттнер виявив цю поживну страву, вивчаючи харчові звички жителів Нікойя, району, відомого як одна з "блакитних зон" світу, де люди живуть довгі роки.
За словами Бюттнера, найздоровіший у світі сніданок складається з великої порції чорної квасолі зі спеціями, тортильї з кукурудзяного борошна та суміші цибулі, червоного перцю, місцевих трав і довгозернистого білого рису.
Кожен інгредієнт має численні переваги для здоров’я, а тортильї виготовлені із тіста, змішаного з деревною золою підвищують вітамін В.
Чорна квасоля наповнена антиоксидантами, калієм і вітаміном B, які допомагають регулювати інсулін або знижувати артеріальний тиск.
У поєднанні з рисом ці продукти вони створюють повноцінний білок, усі амінокислоти, необхідні для життєдіяльності людини.
Чорна квасоля містить ті ж пігментні антоціани (антиоксиданти), які містяться в чорниці.
Вони очищають товсту кишку, знижують артеріальний тиск і регулюють інсулін, і наповнені фолатами, такими як калій і вітаміни групи В.
Комбінація рису та рису створює повноцінний білок, тобто всі амінокислоти, необхідні для життєдіяльності людини.
Додамо, що такий сніданок на Коста-Ріці дуже бюджетний та коштує недорого.
Крім того, це їжа, яку селяни можуть приготувати за один раз, споживаючи її протягом тижня.
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Нагадаємо, що вчений назвав одну звичку, яка приведе до довголіття.