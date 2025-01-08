Самый здоровый в мире завтрак, который едят 100-летние люди

Что едят на завтрак 100-летние люди

Исследователь Дэн Бюттнер, посвятивший два десятилетия раскрытию секретов долголетия, случайно нашел рецепт завтрака в коста-риканской деревне, который, по мнению местных жителей, помогает им достичь 100-летнего возраста.

Говорят, что это блюдо, которое называют "самым здоровым завтраком в мире", снижает артериальное давление и уменьшает риск рака. Бюттнер обнаружил это питательное блюдо, изучая пищевые привычки жителей Никойя, района, известного как одна из "голубых зон" мира, где люди живут долгие годы.

По словам Бюттнера, самый здоровый в мире завтрак состоит из большой порции черной фасоли со специями, тортильи из кукурузной муки и смеси лука, красного перца, местных трав и длиннозернистого белого риса.

Каждый ингредиент имеет многочисленные преимущества для здоровья, а тортильи изготовлены из теста, смешанного с древесной золой повышают витамин В.

Черная фасоль наполнена антиоксидантами, калием и витамином B, которые помогают регулировать инсулин или снижать артериальное давление.

В сочетании с рисом эти продукты они создают полноценный белок, все аминокислоты, необходимые для жизнедеятельности человека.

Черная фасоль содержит те же пигментные антоцианы (антиоксиданты), которые содержатся в чернике.

Так выглядит завтрак долгожителей (фото: costarica-individual.com)

Они очищают толстую кишку, снижают артериальное давление и регулируют инсулин, и наполнены фолатами, такими как калий и витамины группы В.

Комбинация риса и риса создает полноценный белок, то есть все аминокислоты, необходимые для жизнедеятельности человека.

Добавим, что такой завтрак на Коста-Рике очень бюджетный и стоит недорого.

Кроме того, это еда, которую крестьяне могут приготовить за один раз, потребляя ее в течение недели.