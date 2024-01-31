Найяскравіші ролі віртуозного Джастіна Тімберлейка

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі ролі Джастіна Тімберлейка та залюбки ділиться ними з вами.

Палмер

Герой Тімберлейка провів 12 років у в’язниці, він колишня зірка шкільного футболу, на ім’я Едді Палмер повертається до рідного міста. Там він зустрічає Сема, хлопчика з проблемної родини та починає нове життя.

Найкращі ролі Джастіна Тімберлейка (фото: Кіноріум)

Сліпа удача

Головний герой Річчі, якого грає Джастін отримує гроші з азартних онлайн ігор, оплачуючи таким чином своє навчання в Принстонському університеті. У спробі погоні за грошима, молода людина втрачає величезну суму грошей, яку йому, щоб то не стало, потрібно повернути. І саме з цього моменту починаються небезпечні пригоди Річчі.

Найкращі ролі Джастіна Тімберлейка (фото: Кіноріум)

Кенді

У фільмі показано Техас 1980-х років. У сюжеті домогосподарка Кенді Монтґомері постає перед судом за вбивство своєї подруги.

Найкращі ролі Джастіна Тімберлейка (фото: Кіноріум)

Друзі по сексу

Дружбу сексом не зіпсувати? Не факт, але так думає молода парочка друзів. Обидва вони молоді й повні енергії. Натомість життя занадто динамічне. Вони живуть так, як відчувають, їм зовсім не хочеться стримувати свої бажання, особливо якщо в обох тільки одне спільне бажання в голові.

Найкращі ролі Джастіна Тімберлейка (фото: Кіноріум)

Час

В цій стрічці Тімберлейк у головній ролі показує глядачам світ, де час став єдиною і найтвердішою валютою, де люди генетично запрограмовані так, що у 25 років перестають старіти. Щоправда, подальші роки коштують грошей.

Найкращі ролі Джастіна Тімберлейка (фото: Кіноріум)