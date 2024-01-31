ua en ru
Ср, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Самые яркие роли виртуозного Джастина Тимберлейка

Среда 31 января 2024 22:09
UA EN RU
Самые яркие роли виртуозного Джастина Тимберлейка Джастин Тимберлейк (фото: Кинориум)
Автор: Юлия Любченко

Джастин Тимберлейк - голливудский актер, сумевший построить успешную карьеру и полюбиться зрителям во всем мире.

РБК-Украина (проект Styler) собрала лучшие роли Джастина Тимберлейка и охотно делится ими с вами.

При подготовке материала были использованы источники: Кинориум.

Палмер

Герой Тимберлейка провел 12 лет в тюрьме, он бывшая звезда школьного футбола, по имени Эдди Палмер возвращается в родной город. Там он встречает Сэма, мальчика из проблемной семьи и начинает новую жизнь.

Самые яркие роли виртуозного Джастина Тимберлейка

Лучшие роли Джастина Тимберлейка (фото: Кинориум)

Слипа удача

Главный герой Риччи, которого играет Джастин получает деньги из азартных онлайн игр, оплачивая таким образом свою учебу в Принстонском университете. В попытке погони за деньгами, молодой человек теряет огромную сумму денег, которую ему, во что бы то ни стало, нужно вернуть. И именно с этого момента начинаются опасные приключения Риччи.

Самые яркие роли виртуозного Джастина Тимберлейка

Лучшие роли Джастина Тимберлейка (фото: Кинориум)

Кэнди

В фильме показан Техас 1980-х годов. В сюжете домохозяйка Кенди Монтгомери предстает перед судом за убийство своей подруги.

Самые яркие роли виртуозного Джастина Тимберлейка

Лучшие роли Джастина Тимберлейка (фото: Кинориум)

Друзья по сексу

Дружбу сексом не испортить? Не факт, но так думает молодая парочка друзей. Оба они молоды и полны энергии. Зато жизнь слишком динамична. Они живут так, как чувствуют, им совсем не хочется сдерживать свои желания, особенно если у обоих только одно общее желание в уме.

Самые яркие роли виртуозного Джастина Тимберлейка

Лучшие роли Джастина Тимберлейка (фото: Кинориум)

Время

В этой ленте Тимберлейк в главной роли показывает зрителям мир, где время стало единой и жесткой валютой, где люди генетически запрограммированы так, что в 25 лет перестают стареть. Правда, последующие годы стоят денег.

Самые яркие роли виртуозного Джастина Тимберлейка

Лучшие роли Джастина Тимберлейка (фото: Кинориум)

Ранее мы рассказывали о том, что Джастин Тимберлейк впервые за 6 лет анонсировал новый альбом.

Также читайте наш материал о 6 причинах посмотреть фильм "Идеальные дни".

Читайте РБК-Украина в Google News
актори фільми
NEWS
США уже направили украинским военным бомбы GLSDB, - Нуланд
США уже направили украинским военным бомбы GLSDB, - Нуланд