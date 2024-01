Джастін Тімберлейк вперше за 6 років анонсував новий альбом

Джастін Тімберлейк анонсував довгоочікуваний альбом

Американський артист нарешті вирішив перервати свою 6-річну паузу у світі музики й незабаром потішить своїх прихильників новим альбомом пісень.

Як відомо, Джастін є володарем дев’яти премій Греммі, а це досить гарне досягнення для поп-виконавця, адже конкуренція в американському світі музики досить висока.

42-річний Тімберлейк опублікував у себе в Instagram-профілі трейлер нового альбому, який стане першим за 6 років.

Тімберлейк назвав офіційну назву свого альбому. "Everything I Thought It Was". А також анонсував перший сингл "Selfish". У цьому ролику в кадрі постав сам Джастін, але його знімали зі спини.

Джастін Тімберлейк анонсував новий альбом (фото: instagram.com/jasonbolden)

Поки концепція синглу та цілого альбому не до кінця зрозуміла, але задля цього треба спостерігати за оновленням на сторінці співака. Дату виходу альбому Джастін також ще не повідомив.

Варто нагадати, що останнім часом співак з’являється у медіа лише на фоні скандальних мемуарів своєї колишньої коханої Брітні Спірс, через її гучні зізнання про аборт. А також через чутки про розлучення із дружиною Джессікою Біл.