Самый лучший хищник в водах Антарктики. Полярники показали, как охотится морской леопард (видео)

Украинские полярники с исследовательской станции "Академик Вернадский" показали, как охотится морской леопард. Эти животные являются одними из самых лучших хищников в водах Антарктики, а их добычей часто стают пингвины и тюлени.

Об этом пишет Национальный антарктический научный центр в Facebook .

Как охотится морской леопард

Морские леопарды относятся к пагофильным видам, то есть значительная часть их жизненного цикла связана с морским льдом. Они много времени проводят на плавучих льдинах, где отдыхают, рожают и вскармливают детенышей.

"В разные периоды морские леопарды держатся определенной акватории вблизи доступного "запаса пищи", в том числе скоплений криля, колоний пингвинов и ластоногих. Часто в рационе этих хищников преобладает криль, но они искусно охотятся и на пингвинов и тюленей", - пишут полярники.

Длина морских леопардов во взрослом возрасте может достигать 3,5 м, причем самки обычно больше самцов.

Животные применяют разные стратегии охоты

В зависимости от объекта питания у леопардов есть разные стратегии охоты. Например, чтобы полакомиться детенышом тюленя, они могут вести себя тремя способами:

долго выжидают малышей под берегом, выдвинув из воды только ноздри

выпрыгивают на детеныша, прячась в волнах прибоя и используя их как укрытие

просто преследуют свою жертву в открытой воде, не скрывая ни себя, ни своих намерений

Известны также разные стратегии охоты морских леопардов на пингвинов:

неподвижно ожидают в воде вблизи места, где пингвины сходят в океан и возвращаются на берег, а затем стремительно атакуют

просто преследуют пингвина, которого увидели в открытой воде

На видео хорошо видно, как морской леопард охотится на пингвина Адели возле берега в месте скопления пернатых. Очевидно, стремительная атака не была успешной, поэтому пришлось догонять жертву.

Отметим, что скорость этих животных в воде очень разная: морские леопарды могут разгоняться до 35 км/ч и более, в то время как пингвины Адели - до 15 км/ч.

"Однако "адельки" очень маневренны и способны быстро менять направление движения. Такой прием в конце концов истощает леопарда на видео и заставляет его отказаться от потенциальной добычи", - отмечают полярники.

Автор видео - биолог Вадим Ткаченко.