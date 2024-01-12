Найвища за всю історію. В Україні ціна на картоплю побила всі рекорди: що буде далі

В Україні станом на 12 січня ціни на картоплю рекордно зросли. Такого не було за всю історію України.

Чому ціна на картоплю росте

Ціни на оптовому ринку "Шувар" складають від 18 до 22 гривень за кілограм, що на 15% вище, ніж наприкінці 2023 року та в 4,5 рази більше, ніж в січні 2023 року.



"З огляду на те що поточна ціна картоплі є найвищою за всю історію Незалежної України, ми почали імпортувати картоплю з Польщі, Литви та інших країн Європейського Союзу", - зазначила Попович.

Також варто відзначити, що через низькі оптові ціни в попередні сезони, українські картоплярі обмежили використання якісного посівного матеріалу, що призвело до зниження якості продукції.

"Відтак ми зараз маємо дефіцит якісної продовольчої картоплі та рекордну ціну", - розказала експерт.



Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові повідомляє, що з огляду на поточну ситуацію, можна очікувати подальшого зростання цін на картоплю в Україні в найближчому майбутньому.

Скільки зараз коштує картопля

За даними Мінфін, зараз ціна за кілограм картоплі стартує від 21.90 гривень за кілограм!