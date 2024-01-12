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Найвища за всю історію. В Україні ціна на картоплю побила всі рекорди: що буде далі

П'ятниця 12 січня 2024 13:15
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Найвища за всю історію. В Україні ціна на картоплю побила всі рекорди: що буде далі Фото: В Україні подорожчала картопля (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Тетяна Попович

В Україні станом на 12 січня ціни на картоплю рекордно зросли. Такого не було за всю історію України.

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Чому ціна на картоплю росте

Ціни на оптовому ринку "Шувар" складають від 18 до 22 гривень за кілограм, що на 15% вище, ніж наприкінці 2023 року та в 4,5 рази більше, ніж в січні 2023 року.

"З огляду на те що поточна ціна картоплі є найвищою за всю історію Незалежної України, ми почали імпортувати картоплю з Польщі, Литви та інших країн Європейського Союзу", - зазначила Попович.

Також варто відзначити, що через низькі оптові ціни в попередні сезони, українські картоплярі обмежили використання якісного посівного матеріалу, що призвело до зниження якості продукції.

"Відтак ми зараз маємо дефіцит якісної продовольчої картоплі та рекордну ціну", - розказала експерт.

Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові повідомляє, що з огляду на поточну ситуацію, можна очікувати подальшого зростання цін на картоплю в Україні в найближчому майбутньому.

Скільки зараз коштує картопля

За даними Мінфін, зараз ціна за кілограм картоплі стартує від 21.90 гривень за кілограм!

Найвища за всю історію. В Україні ціна на картоплю побила всі рекорди: що буде далі

Нагадаємо, що в Україні рекордно подорожчав популярний тепличний овоч.

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