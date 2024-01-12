Самая высокая за всю историю. В Украине цена на картошку побила все рекорды: что будет дальше

В Украине на 12 января цены на картофель рекордно выросли. Такого не было за всю историю Украины.

Почему цена на картофель растет

Цены на оптовом рынке "Шувар" составляют от 18 до 22 гривен за килограмм, что на 15% выше, чем в конце 2023 года и в 4,5 раза больше, чем в январе 2023 года.



"Учитывая, что текущая цена картофеля является самой высокой за всю историю Независимой Украины, мы начали импортировать картофель из Польши, Литвы и других стран Европейского Союза", - отметила Попович.

Также стоит отметить, что из-за низких оптовых цен в предыдущие сезоны, украинские картофелеводы ограничили использование качественного посевного материала, что привело к снижению качества продукции.

"Поэтому мы сейчас имеем дефицит качественного продовольственного картофеля и рекордную цену", - рассказала эксперт.



Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове сообщает, что, учитывая текущую ситуацию, можно ожидать дальнейшего роста цен на картофель в Украине в ближайшем будущем.

Сколько сейчас стоит картофель

По данным Минфина, сейчас цена за килограмм картофеля стартует от 21.90 гривен за килограмм!