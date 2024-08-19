Найвідоміші довгожителі розповіли, що вони їдять та що категорично не вживають

Продукти у вашому щоденному раціоні відіграють важливу роль у вашому здоров’ї та тривалості. Так, довгожителі з "блакитних зон" у світі харчуються певними продуктами, які сприяють довгому життю.
Що саме вони їдять, а що не вживають, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNBC.
Фактично, одна з ключових практик людей, які живуть у блакитних зонах, полягає в харчуванні переважно рослинною їжею, яка складається з фруктів, овочів і горіхів.
Чимало довголітніх людей вважали своє харчування запорукою довгого здорового життя.
Ось що четверо людей віком 99 років і старше кажуть, що вони завжди їдять, а також чого вони ніколи не роблять.
Елізабет Френсіс, найстаріша людина в США, якій 115 років, сказала, що їсть "абсолютно усе".
За її словами, вона завжди вирощувала свої овочі на задньому дворі.
"Я ніколи не бачила, щоб вона ходила в ресторан швидкого харчування, як Chick-fil-A та всі інші місця, які я люблю. Вона ніколи цього не робила", - розповіла про бабусю її онука.
Френсіс також ніколи не курила і не вживала алкоголь.
У свої 102 роки Дебора Секелі все ще допомагає керувати своїм фітнес-курортом і спа-центром тричі на тиждень. Секелі з дитинства дотримувалася переважно рослинної дієти.
"Я пескатаріанка. І мені насправді пощастило, що я ніколи не їла м’яса завдяки моїм батькам", - розказала вона.
Її типовий сніданок, обід і вечеря виглядає так:
Ширлі Ходес, якій було 106 років, у березні минулого року, сказала, що обмежила споживання тваринного жиру та п’є лише знежирене молоко.
"Мені подобалося їсти просту, збалансовану дієту без зайвих солодощів", - сказала Ходес.
Вона дотримувалася вказівок, яких її навчили на курсах Червоного Хреста з харчування, які вона пройшла під час Другої світової війни.
99-річна Дейзі Макфадден
В інтерв'ю Forbes Дейзі Макфадден поділилася, що зазвичай їла на сніданок, обід і вечерю.
Її їжа зазвичай включала:
"Я взагалі не п'ю газованої води, ніколи!", - сказала вона.
Замість цього вона пила воду, сік, молоко або холодний чай.
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