Самые известные долгожители рассказали, что они едят и категорически не употребляют

Продукты в вашем ежедневном рационе играют важную роль в вашем здоровье и продолжительности. Так, долгожители из "голубых зон" в мире питаются определенными продуктами, способствующими долгой жизни.
Что именно они едят, а что не используют, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.
Фактически одна из ключевых практик людей, живущих в голубых зонах, заключается в питании преимущественно растительной пищей, состоящей из фруктов, овощей и орехов.
Многие долголетние люди считали свое питание залогом долгой здоровой жизни.
Вот что четыре человека в возрасте 99 лет и старше говорят, что они всегда едят, а также чего они никогда не делают.
Элизабет Фрэнсис , самый старый человек в США, которому 115 лет, сказал, что ест "абсолютно все".
Она всегда выращивала свои овощи на заднем дворе.
"Я никогда не видела, чтобы она ходила в ресторан быстрого питания, как Chick-fil-A и все другие места, которые я люблю. Она никогда этого не делала", - рассказала о бабушке ее внучка.
Фрэнсис тоже никогда не курила и не употребляла алкоголь.
В свои 102 года Дебор Секели все еще помогает управлять своим фитнес-курортом и спа-центром трижды в неделю. Секели с детства придерживались преимущественно растительной диеты.
"Я пескатарианка. И мне действительно повезло, что я никогда не ела мяса благодаря моим родителям", - рассказала она.
Ее типичный завтрак, обед и ужин выглядит так:
Ширли Ходес, которой было 106 лет , в марте прошлого года сказала, что ограничила потребление животного жира и пьет только обезжиренное молоко.
"Мне нравилось есть простую, сбалансированную диету без лишних сладостей", - сказала Ходес.
Она следовала указаниям, которым ее научили на курсах Красного Креста по питанию, которые она прошла во время Второй мировой войны.
99-летняя Дейзи Макфадден
В интервью Forbes Дейзи Макфадден поделилась, что обычно ела на завтрак, обед и ужин.
Ее еда обычно включала:
"Я вообще не пью газировки, никогда!", - сказала она.
Вместо этого она пила воду, сок, молоко или холодный чай.
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