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"Найважче - залишати свою землю". Захисники Авдіївки розповіли про вихід з коксохіму

Боєць ЗСУ, який боронив Авдіївку (скриншот/"Український Свідок")
Автор: Василина Копитко

Багато військових ЗСУ, які тримали кругову оборону на Авдіївському коксохімі, відходити не хотіли. Але наказ є наказ. Разом з тим нашим захисникам вдалося евакуювати з заводу всіх "двохсотих" та "трьохсотих".

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сюжет проекту "Український Свідок" розповідає, як наші бійці тримали оборону на Авдіївському коксохімі, як розвивалися події, коли виросла інтенсивність боїв, про "м’ясні штурми" та відхід воїнів з міста.

"Якщо порівнювати з "Азовсталлю", то коксохім у рази менший. Але як фортецю його використовувати можна", - розповідає командир 26 ОСБ із позивним "Монгол". 

За словами "Монгола", інтенсивність наступу на завод зросла у січні: тоді росіяни почали наступ з різних напрямків. 

При цьому дронами по заводу майже не працювали - там дуже багато металу, який створює радіоперешкоди. 

Коксохім обстрілювали переважно керованими авіабомбами. 

"Завод розбирали вщент. Коли прилітає один КАБ, то зі стелі все падає тобі у стаканчик із кавою. А тепер уявіть, що таких КАБів прилітає двадцять, а то й більше", - каже командир роти 47 ОМБр Олексій "Алі".

Під час наступу на завод росіяни застосовували свої традиційні "м’ясні" штурми. 

"Багато кинули й багато полягло. Завезли "зеків", навіть без зброї та броні. Багато з них здавались у полон. Були навіть "петухі", як вони самі себе називали. А під кінець у бій йшли і кадрові військові, і контрактники. І теж здавались у полон", - розповідає "Монгол".

Переломний момент в обороні настав, коли росіяни захопили терикон поруч із заводом. 

"Найважче - це виходити, залишати свою землю. Якби була можливість стояти до останнього, то ми би стояли", - каже "Монгол". 

А "Алі" додає, що деякі хлопці не хотіли виходити із заводу. 

"Але було відповідне рішення для збереження особового складу. Є наказ зайти і є наказ вийти. Дали наказ - ми відійшли", - додав військовий.

 

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АвдіївкаЗбройні сили України