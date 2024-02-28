"Труднее всего - покидать свою землю". Защитники Авдеевки рассказали о выходе из коксохима

"Если сравнивать с "Азовсталью", то коксохим в разы меньше. Но как крепость его использовать можно", - рассказывает командир 26 ОСБ с позывным "Монгол".

По словам "Монгола", интенсивность наступления на завод выросла в январе: тогда россияне начали наступление по разным направлениям.

При этом дронами по заводу почти не работали - там очень много металла, создающего радиопомехи.

Коксохим обстреливали преимущественно управляемыми авиабомбами.

"Завод разбирали вдребезги. Когда прилетает один КАБ, то с потолка все падает тебе в стаканчик с кофе. А теперь представьте, что таких КАБов прилетает двадцать, а то и больше", - говорит командир роты 47 ОМБр Алексей "Али".

Во время наступления на завод россияне применяли свои традиционные "мясные" штурмы.

"Много бросило и много погибло. Завезли "зеков", даже без оружия и брони. Многие из них сдавались в плен. Были даже "петухи", как они сами себя называли. А под конец в бой шли и кадровые военные, и контрактники." И тоже сдавались в плен", - рассказывает "Монгол".

Переломный момент в обороне наступил, когда россияне захватили террикон рядом с заводом.

"Труднее всего - это выходить, покидать свою землю. Если бы была возможность стоять до последнего, то мы бы стояли", - говорит "Монгол".

А "Али" добавляет, что некоторые ребята не хотели выходить с завода.

"Но было соответствующее решение для сохранения личного состава. Есть приказ зайти и есть приказ выйти. Приказал - мы отошли", - добавил военный.