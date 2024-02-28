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"Труднее всего - покидать свою землю". Защитники Авдеевки рассказали о выходе из коксохима

Боец ВСУ, который защищал Авдеевку (скриншот/"Украинский Свидетель")
Автор: Василина Копытко

Многие военные ВСУ, державшие круговую оборону на Авдеевском коксохиме, отходить не хотели. Но приказ есть приказ. Вместе с тем нашим защитникам удалось эвакуировать с завода всех "двухсотых" и "трехсотых".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сюжет проекта "Украинский Свидетель" рассказывает, как наши бойцы держали оборону на Авдеевском коксохиме, как развивались события, когда выросла интенсивность боев, о "мясных штурмах" и уходе воинов из города.

"Если сравнивать с "Азовсталью", то коксохим в разы меньше. Но как крепость его использовать можно", - рассказывает командир 26 ОСБ с позывным "Монгол".

По словам "Монгола", интенсивность наступления на завод выросла в январе: тогда россияне начали наступление по разным направлениям.

При этом дронами по заводу почти не работали - там очень много металла, создающего радиопомехи.

Коксохим обстреливали преимущественно управляемыми авиабомбами.

"Завод разбирали вдребезги. Когда прилетает один КАБ, то с потолка все падает тебе в стаканчик с кофе. А теперь представьте, что таких КАБов прилетает двадцать, а то и больше", - говорит командир роты 47 ОМБр Алексей "Али".

Во время наступления на завод россияне применяли свои традиционные "мясные" штурмы.

"Много бросило и много погибло. Завезли "зеков", даже без оружия и брони. Многие из них сдавались в плен. Были даже "петухи", как они сами себя называли. А под конец в бой шли и кадровые военные, и контрактники." И тоже сдавались в плен", - рассказывает "Монгол".

Переломный момент в обороне наступил, когда россияне захватили террикон рядом с заводом.

"Труднее всего - это выходить, покидать свою землю. Если бы была возможность стоять до последнего, то мы бы стояли", - говорит "Монгол".

А "Али" добавляет, что некоторые ребята не хотели выходить с завода.

"Но было соответствующее решение для сохранения личного состава. Есть приказ зайти и есть приказ выйти. Приказал - мы отошли", - добавил военный.

 

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Просматривайте также фото, как сейчас выглядит Авдеевка.

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