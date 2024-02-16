"На наших очах місто зрівняли з землею". Фотографи показали, як зараз виглядає Авдіївка

Про те, як зараз виглядає Авдіївка, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію воєнних фотографів Костянтина та Влади Ліберових в Instagram.

Як зараз виглядає Авдіївка

"За весь час нашої роботи ми ніколи не коментували дій командування та не давали їм оцінки. Ми не військові, ми не знаємо всього, не бачимо всієї картини, і, відповідно, не хотіли розводити "зраду". Але сьогодні, під цими фотографіями, зробленими нами під Авдіївкою, коли на наших очах місто та околиці без зупинки рівняли з землею з усіх видів озброєння, ми хочемо публічно поставити одне питання - де друга лінія оборони?" - пишуть фотографи.

Вони додають, що росіяни почали формувати оточення навколо міста майже рік тому, відповідно, оточення не стало несподіванкою для української армії.

"Поки ми чекали на озброєння для запорізького контрнаступу, ворог мінував поля, бетонував окопи, будував цілі підземні міста. І Запорізький контрнаступ провалився", - говорять Ліберови.

Так зараз виглядає Авдіївка (фото: Instagram/libkos)

Вони зазначають, що не розуміють, чому наша армія не готувалась до того, що одного дня росіяни кинуть всі сили на Авдіївку. Тим більше, що глуха оборона, на меті якої виснаження сил противника - це ж наче наша офіційна стратегія.

"На фото видно, як виглядає ця оборона, і чиї сили вона насправді виснажує. Так, ми досі цивільні. Ми досі не знаємо всього, не бачимо всієї картини. Але це питання ставимо тут не тільки ми, а і військові, які сьогодні ціною власного життя цю оборону з останніх сил тримають. І вони не розуміють, чому ми майже рік ніяк не готувались до того пі***ца, який зараз відбувається", - пишуть фотографи.

Так зараз виглядає Авдіївка (фото: Instagram/libkos)