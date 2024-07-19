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9 найкращих модів для GTA V, які допоможуть зробити гру набагато цікавішою

П'ятниця 19 липня 2024 18:41
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9 найкращих модів для GTA V, які допоможуть зробити гру набагато цікавішою Які моди для GTA V вважаються найкращими (фото: IGN Africa)
Автор: Павло Колеснік

З 2013 року Grand Theft Auto V підкорила серця мільйонів гравців по всьому світу своїм широким відкритим світом, захоплюючим сюжетом та безмежним потенціалом для хаосу та творчості. Однак навіть таку багату та різноманітну гру, як GTA V, можна вивести на новий рівень за допомогою різних модів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найкращі моди, які зроблять ваші пригоди у GTA V набагато цікавішими.

NaturalVision Evolved

NaturalVision Evolved - один з найпопулярніших і візуально вражаючих модів для GTA V. Він виводить графіку гри на новий рівень, роблячи Лос-Сантос практично фотореалістичним. Мод покращує освітлення, погодні ефекти та текстури, значно підвищуючи візуальну якість гри.

За словами творця мода, NaturalVision Evolved створено на основі реальних фотографій, відеоматеріалів та даних, отриманих із Google Maps. Мод також використовує просунуті техніки корекції кольору для створення реалістичної атмосфери.

9 найкращих модів для GTA V, які допоможуть зробити гру набагато цікавішою

NaturalVision Evolved (фото: GTA5-Mods)

LSPD First Response (LSPDFR)

Мрієте поглянути на світ GTA V очима правоохоронців? Тоді LSPD First Response - мод для вас! Він перетворює гру на поліцейський симулятор, дозволяючи гравцям стати на службу до Департаменту поліції Лос-Сантоса (LSPD). На вас чекають різноманітні поліцейські будні: реагування на виклики, зупинка транспорту та погоні на високій швидкості.

Розробники LSPDFR, студія G17 Media, відзначають, що мод забезпечує занурення в атмосферу поліцейської роботи завдяки поліцейській рації, реалістичним протоколам, різноманітним інструментам і транспортним засобам для правоохоронців.

9 найкращих модів для GTA V, які допоможуть зробити гру набагато цікавішою

LSPD First Response (LSPDFR) (фото: GTA5-Mods)

Menyoo PC

Menyoo PC - це просунутий тренер-мод, що пропонує широкий спектр можливостей для налаштування та керування ігровим оточенням.

За допомогою Menyoo гравці можуть сповнити транспортні засоби, змінювати погодні умови, телепортуватись у різні локації та навіть створювати власні ігрові сценарії. Зручний інтерфейс робить цей мод лідером серед любителів модифікацій.

Спільнота моддерів хвалить Menyoo за його універсальність та простоту використання.

9 найкращих модів для GTA V, які допоможуть зробити гру набагато цікавішою

Menyoo PC (фото: GTA5-Mods)

Realism Dispatch Enhanced (RDE)

Realism Dispatch Enhanced (RDE) покликаний покращити систему реагування на надзвичайні ситуації у грі. Цей мод змінює те, як поліція та рятувальні служби реагують на злочини та інші події, роблячи їхню поведінку більш реалістичною та створюючи додаткові складнощі.

RDE додає нові транспортні засоби, зброю та моделі поведінки для поліцейських, пожежників та парамедиків, керованих комп'ютером.

Опис мода говорить, що RDE "удосконалить систему екстреного реагування, впроваджуючи реалістичні стратегії та тактику дій правоохоронних органів, пропонуючи складніший і захоплюючий ігровий процес".

9 найкращих модів для GTA V, які допоможуть зробити гру набагато цікавішою

Realism Dispatch Enhanced (RDE) (фото: LCPDFR)

Simple Zombies

Simple Zombies перетворює GTA V на гру на виживання в зомбоапокаліпсисі. Цей мод додає динамічний режим виживання, де гравці мають шукати ресурси, будувати притулки і відбиватися від орд зомбі. У грі також з'явиться система потреб: гравцям необхідно стежити за голодом, спрагою та сном.

Творець мода, sollaholla, пояснює: "Simple Zombies був створений для того, щоб додати до GTA V елемент хорору на виживання, роблячи кожне рішення важливим, а кожне зіткнення із зомбі потенційно смертельним".

9 найкращих модів для GTA V, які допоможуть зробити гру набагато цікавішою

Simple Zombies (фото: GTA5-Mods)

GTA V Redux

GTA V Redux - ще один комплексний графічний мод, що значно покращує візуальну складову гри. Він додає нові погодні ефекти, покращує текстури та освітлення.

Крім того, Redux змінює ігрові елементи, такі як керування зброєю, фізику транспортних засобів та штучний інтелект поліції, роблячи гру більш свіжою та складною.

9 найкращих модів для GTA V, які допоможуть зробити гру набагато цікавішою

GTA V Redux (фото: GTA5-Mods)

Open All Interiors

Цей мод повністю відповідає своїй назві: він відкриває всі внутрішні приміщення у грі, дозволяючи гравцям досліджувати раніше недоступні будівлі.

Це додає новий вимір дослідженню віртуального світу і може значно покращити рольову гру та оповідання всередині GTA V.

9 найкращих модів для GTA V, які допоможуть зробити гру набагато цікавішою

Open All Interiors (фото: GTA5-Mods)

Vice Cry: Remastered

Vice Cry: Remastered - це ковток ностальгії для шанувальників GTA V. Мод відтворює Вайс-Сіті на движку GTA V. Він включає легендарну карту міста з оновленою графікою і повністю інтегровану в GTA V, дозволяючи гравцям поринути в класичну атмосферу GTA з сучасними поліпшеннями.

9 найкращих модів для GTA V, які допоможуть зробити гру набагато цікавішою

Vice Cry: Remastered (фото: GTA5-Mods)

Superman Mod

Для тих, хто любить фантазувати про супергероїв, мод Superman дозволить гравцям приміряти на себе роль Людини зі сталі. Цей мод наділяє гравців надздібностями, такими як політ, суперсила і тепловий зір, перетворюючи GTA V на майданчик для супергеройських подвигів.

JulioNIB, творець мода, каже, що мод "Superman" був розроблений, щоб дати гравцям можливість досліджувати Лос-Сантос абсолютно новим чином, розкриваючи свого внутрішнього супергероя.

9 найкращих модів для GTA V, які допоможуть зробити гру набагато цікавішою

Superman Mod (фото: GTA5-Mods)

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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: PCGamesN, Comic Book Resources, GamesRadar+.

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