Найтовщий чоловік у світі схуд на 330 кілограмів. Дивіться, як він виглядає

Зайва вага ледь не вартувала чоловікові життя

Мексиканець прославився на увесь світ, коли в рік встановлення рекорду з'явилися шокуючі фотографії, на яких його транспортували з дому в Агуаскальєнтес до клініки за 100 миль у Гвадалахарі для лікування.

Від того часу почалася довга і виснажлива боротьба чоловіка за власне здоров'я і навіть життя.

Кажуть, що Хуан почав відчувати проблеми зі своєю вагою в дитинстві, коли йому було всього шість років, він важив цілих 63 кілограми.

Але травма, отримана в підлітковому віці, лише погіршила ситуацію, і до 17 років він "виріс" до 228 кілограмів.

На той момент, коли Хуан побив рекорд, йому було вже 32 роки і він важив вражаючі 594 кілограми.

Через свою вагу чоловік був прикутий до ліжка і за ним доглядала матір.

Хуан Педро Франко з батьками на початку лікування (фото: dailystar)

Як почалося схуднення

Після благання про допомогу фахівець з ожиріння в Гвадалахарі погодився прооперувати Хуана, і вперше за сім років він встав з ліжка, щоб піти на операцію, яка змінила життя.

Під час перебування в лікарні у нього діагностували діабет 2 типу, дисфункцію щитовидної залози, гіпертонію та рідину в легенях. Тим не менш до 2017 року він уже втратив 170 кілограмів. Цього було достатньо, щоб лікарі дозволили йому провести операцію на шлунку, яка змінила його життя.

Після успішної операції, зміни дієти та режиму фізичних вправ Хуан продовжив скидати кілограми. До 2019 року він скинув вже третину своєї ваги.

За три роки Хуан втратив неймовірні 330 кілограмів 52 стоуни (728 фунтів) і важив він 264 кілограми.

Неймовірна втрата ваги означала, що вперше за майже десять років він зміг не тільки встати, а й почати ходити.

Чоловік вчився ходити заново (фото: dailystar)

Смерть батьків підкосила Хуана

У 2020-му році чоловік втратив батька, який помер від серцевого нападу. А всього через три місяці від Covid-19 померла його мати.

Хуан також перехворів на Covid-19, але завдяки втраті ваги він зміг побороти вірус.

Перед пандемією Хуан збирався пройти ще одну операцію, щоб видалити зайву шкіру, яка, за оцінками, важить понад 60 кілограмів. Однак через ряд проблем операцію відклали.

Тим не менш 39-річний чоловік наполягає, що він не дозволить нічому завадити йому працювати над здоровішим майбутнім.

"Мама хотіла, щоб я досяг цього, і я збираюся продовжувати боротися", - сказав Хуан в одному з інтерв'ю.

Хуан продовжує худнути (фото: dailystar)