Самый толстый мужчина в мире похудел на 330 килограммов. Смотрите, как он выглядит

Лишний вес чуть не стоил мужчине жизни

Мексиканец прославился на весь мир, когда в год установления рекорда появились шокирующие фотографии, на которых его транспортировали из дома в Агуаскальентес в клинику в 100 милях в Гвадалахаре для лечения.

С того времени началась долгая и изнурительная борьба мужчины за собственное здоровье и даже жизнь.

Говорят, что Хуан начал испытывать проблемы со своим весом в детстве, когда ему было всего шесть лет, он весил целых 63 килограмма.

Но травма, полученная в подростковом возрасте, лишь усугубила ситуацию, и к 17 годам он "вырос" до 228 килограммов.

К тому моменту, когда Хуан побил рекорд, ему было уже 32 года и весил он поразительные 594 килограмма.

Из-за своего веса мужчина был прикован к кровати и за ним ухаживала мать.

Хуан Педро Франко с родителями в начале лечения (фото: dailystar)

Как началось похудение

После мольбы о помощи специалист по ожирению в Гвадалахаре согласился прооперировать Хуана, и впервые за семь лет он встал с постели, чтобы пойти на операцию, изменившую жизнь.

Во время пребывания в больнице у него диагностировали диабет 2 типа, дисфункцию щитовидной железы, гипертонию и жидкость в легких. Тем не менее, к 2017 году он уже потерял 170 килограммов. Этого было достаточно, чтобы врачи позволили ему провести операцию на желудке, изменившую его жизнь.

После успешной операции, смены диеты и режима физических упражнений Хуан продолжил сбрасывать килограммы. К 2019 году он сбросил уже треть своего веса.

За три года Хуан потерял невероятные 330 килограммов 52 стоуна (728 фунтов) и весил 264 килограмма.

Невероятная потеря веса означала, что впервые почти за десять лет он смог не только встать, но и начать ходить.

Мужчина учился ходить заново (фото: dailystar)

Смерть родителей подкосила Хуана

В 2020 году мужчина потерял отца, умершего от сердечного приступа. А всего через три месяца от Covid-19 скончалась его мать.

Хуан также переболел Covid-19, но благодаря потере веса он смог побороть вирус.

Перед пандемией Хуан собирался пройти еще одну операцию, чтобы удалить лишнюю кожу, которая, по оценкам, весит более 60 килограммов. Однако из-за ряда проблем операцию отложили.

Тем не менее, 39-летний мужчина настаивает, что он не позволит ничему помешать ему работать над более здоровым будущим.

"Мама хотела, чтобы я добился этого, и я собираюсь продолжать бороться", - сказал Хуан в одном из интервью.

Хуан продолжает худеть (фото: dailystar)