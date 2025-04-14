Найсумніший кіт у світі став зіркою звичайного кафе: він розчулить будь-кого

Де знаходиться найсумніший кіт у світі

Найсумніший у світі кіт став сенсацією в інтернеті й люди зараз з багатьох країн шукають можливість йому допомогти. А все сталося через відео, яке з'явилося в інтернеті.

На кадрах видно спеціальне котяче кафе, і білого кота, який сидить на підлозі з неймовірно сумним виразом обличчя.

"Сьогодні я пішов у котяче кафе і зустрів найсумнішого кота у світі", - так підписав відео автор.

Можна побачити, як відвідувачі кафе бавляться з іншими котиками, а цей кіт сидів з опущеним поглядом і його очі просто стискають серце.

З'ясувалося, що це котяче кафе знаходиться в Куала-Лумпур в Малайзії. І багато коментаторів просто благали сказати, де цей котик, щоб подарувати йому свої обійми або навіть забрати його додому.

Як реагували на цього котика у соцмережах

Давайте створимо петицію, щоб дати цьому коту необмежену кількість обіймів.

Я пообіцяла, що більше не буду всиновлювати котів, але цей котик кидає виклик цьому рішенню.

Мене б у тому кафе заарештували за спробу за спробу забрати всіх додому

Він виглядає дезорієнтовано, бідна дитина

Де це кафе? Благаю, підіть хтось та усиновить цю малютку

Його потрібно забрати з цього кафе та нагодувати

Маленькому котику потрібні обійми та люблячий дім

Також люди розмірковували, чому кіт виглядає таким сумним і обговорювали його породу. Більшість припускає, що це шотландський висловухий кіт або британський, або метис цих двох порід - бо саме вони відомі своїми виразними очима. Також припустили, що котик може бути втомленим.

Чи можуть коти сумувати

За словами ветеринарів, коти відчувають смуток так само як і люди. Найпоширенішими ознаками того, що кіт нещасний є шипіння, бажання втекти.

Іноді коти можуть не проявляти явних ознак стресу. Натомість незначна зміна в їхній звичній поведінці може вказувати, що вони почуваються погано.

Щоб кіт (або кішка) були щасливі, потрібно приділяти багато уваги, гладити, гратися.

Якщо ви спостерігаєте ознаки хронічної депресії, стресу або хвороби у вашої кішки, такі як втрата апетиту або плач, негайно зверніться до ветеринара.