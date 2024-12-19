"Найстрашніший день життя". Донька Саші Бо потрапила до лікарні через зупинку дихання

Блогерка-мільйонниця Саша Бо (Олександра Тарнавська) розповіла, що її маленька донька Віра опинилася у лікарні через зупинку серця. На щастя, вже все обійшлося, проте перед цим їй довелося пережити найстрашніші моменти.

Що каже Саша Бо

Зірка в соцмережах поділилася у stories серією фото та зазначила, що вчора був "найстрашніший день її життя". Зараз вже все позаду.

"Висока температура у дітей може спровокувати фібрильні судоми і навіть зупинку дихання. Батьки мають мати в аптечці необхідні препарати, щоб негайно збити температуру та розслабити м'язи. Якщо є освіта, кожен із батьків просто зобов'язаний вміти надавати першу невідкладну допомогу при зупинці дихання", - написала зіркова мама.

Саша Бо розповіла про стан доньки (фото: instagram.com/sashaabo)

Саша Бо розповіла про стан доньки (фото: instagram.com/sashaabo)

"Якщо температура важко збивається і продовжує рости, зразу набирайте 103 і охолоджуйте дитину: холодні компреси, під холодну воду, вийдіть на вулицю", - продовжила ділитися деталями вона.

Саша Бо розповіла про стан доньки (фото: instagram.com/sashaabo)

Саша також зазначила, що вперше в житті робила своїй дитині штучне дихання, і вчорашній день поділив її життя на "до" і "після".

Саша Бо розповіла про стан доньки (фото: instagram.com/sashaabo)

"Зараз, на щастя, вже все обійшлося, і біда позаду. Нас перевели з реанімації в стаціонар. У Вірочки все чудово на аналізах, і вона прекрасно себе почуває. Все минулося без наслідків. Дякую за добрі слова", - написала згодом Бо.

Наостанок вона також зауважила, що її дитина - сильна дівчинка, яка вже гарно їсть, бігає та добре спить. "Дітки сильні", - підкреслила зірка соцмереж.

Саша Бо розповіла про стан доньки (фото: instagram.com/sashaabo) Саша Бо розповіла про стан доньки (фото: instagram.com/sashaabo)

Що відомо про особисте життя Саші Бо

Нагадаємо, блогерка стала мамою втретє наприкінці листопада минулого року. Зараз її донечці трохи більше року. Третю дитину вона народила від стоматолога Платона Тарнавського, за якого вийшла заміж у вересні 2022 року. Також від свого першого шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом Саша виховує двох синів - Євгена і Данила.

Родина Саші Бо (фото: instagram.com/sashaabo) Родина Саші Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Блог співачки присвячений темі лайфстайлу. У ньому вона ділиться подробицями свого життя, показує стильні луки, затишні родинні моменти, а також надихає підписниць естетичним контентом - як-от гарними сніданками, прикрасами чи стильними деталями у вигляді взуття або манікюру.

За сторінкою зірки в Instagram стежить 1,7 млн користувачів. Також Саша є засновницею клініки та салону краси.

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)