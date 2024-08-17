Саша Бо "набила" величезне тату на всю спину. Малюнок порівняли з гербом РФ (відео)

Відома блогерка Саша Бо (Тарнавська) здивувала своїх підписників. Вона неочікувано "набила" величезне тату. Кольоровий малюнок, який закрив буквально всю спину Бо, викликав суперечки у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Саші.

Що "набила" блогерка

Тарнавська розмістила новий допис, під яким зазначила, що приховувала від фанів дещо цікаво. Виявилося, вона вже майже доробила тату на спині. Підписники Саші не знали, де саме вона планує робити новий малюнок, та навряд чи могли здогадатися, що він буде настільки великим.

"Я більше не хочу тримати це поза кадром. Позаду вже 16 годин сеансів тату. Залишився один, і я покажу фінальний результат", - написала блогерка.

Нове тату Саші Бо (скріншот)

Як можна побачити на відео, Саші "набили" велетенського птаха. Тату не чорно-біле, а кольорове, що робить його ще ефектнішим.

Чому блогерку критикують

В коментарях під відео думки користувачів розділилися. Одні пишуть, що тату дійсно дуже гарне. Інші ж зазначають, що "тіло це храм", а тому робити на ньому такі малюнки нібито неприпустимо.

А ще одна частина юзерів і зовсім порівняла тату Бо з гербом РФ. Птах на спині Саші чомусь нагадав їм російський герб.

Коментарі під дописом Саші Бо (скріншоти)

"Нічого не маю проти тату, але на перший погляд нагадує оту курку з герба (росіян)", - пише у коментарях користувачка.

Блогерка мовчати не стала. Вона заговорила про "вузькі погляди" автора зауваження.

"Блін, без образ, але асоціюється одразу з російським гербом", - також пишуть у коментарях.

На це Саша відповіла так: "Курку ви теж не їсте, бо асоціації?".