"Самый страшный день". Дочь Саши Бо попала в больницу из-за остановки дыхания

Блогерша-миллионерша Саша Бо (Александра Тарнавская) рассказала, что ее маленькая дочь Вера оказалась в больнице из-за остановки сердца. К счастью, уже все обошлось, однако перед этим ей пришлось пережить самые страшные моменты.

Что говорит Саша Бо

Звезда в соцсетях поделилась в stories серией фото и написала, что вчера был "самый страшный день ее жизни". Сейчас уже все позади.

"Высокая температура у детей может спровоцировать фибрильные судороги и даже остановку дыхания. Родители должны иметь в аптечке необходимые препараты, чтобы немедленно сбить температуру и расслабить мышцы. Если есть образование, каждый из родителей просто обязан уметь оказывать первую неотложную помощь при остановке дыхания", - написала звездная мама. Саша Бо рассказала о состоянии дочери (фото: instagram.com/sashaabo)

Саша Бо рассказала о состоянии дочери (фото: instagram.com/sashaabo)

"Если температура трудно сбивается и продолжает расти, сразу набирайте 103 и охлаждайте ребенка: холодные компрессы, под холодную воду, выйдите на улицу", - продолжила делиться деталями она.

Саша Бо рассказала о состоянии дочери (фото: instagram.com/sashaabo)

Саша также рассказала, что впервые в жизни делала своему ребенку искусственное дыхание, и вчерашний день поделил ее жизнь на "до" и "после".

Саша Бо рассказала о состоянии дочери (фото: instagram.com/sashaabo)

"Сейчас, к счастью, уже все обошлось, и беда позади. Нас перевели из реанимации в стационар. У Верочки все прекрасно по анализах, и она прекрасно себя чувствует. Все прошло без последствий. Спасибо за добрые слова", - написала вскоре Бо.

Напоследок она также отметила, что ее ребенок - сильная девочка, которая уже хорошо ест, бегает и хорошо спит. "Детки сильные", - подчеркнула звезда соцсетей.

Саша Бо рассказала о состоянии дочери (фото: instagram.com/sashaabo) Саша Бо рассказала о состоянии дочери (фото: instagram.com/sashaabo)

Что известно о личной жизни Саши Бо

Напомним, блогерша в третий раз стала мамой в конце ноября прошлого года. Сейчас ее дочери чуть больше года. Третьего ребенка она родила от стоматолога Платона Тарнавского, за которого вышла замуж в сентябре 2022 года. Также от своего первого брака с блогером Игорем Пустовитом Саша воспитывает двух сыновей - Евгения и Даниила.

Семья Саши Бо (фото: instagram.com/sashaabo) Семья Саши Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Блог певицы посвящен теме лайфстайла. В нем она делится подробностями своей жизни, показывает стильные луки, уютные семейные моменты, а также вдохновляет подписчиц эстетическим контентом - например, красивыми завтраками, украшениями или стильными деталями в виде обуви или маникюра.

За страницей звезды в Instagram следит 1,7 млн пользователей. Также Саша является основательницей клиники и салона красоты.

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)