Блогерка-мільйонниця Саша Бо показала, який вигляд мала 8 років тому (фото)

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо, справжнє ім'я якої Олександра Тарнавська, показала, як змінилася її зовнішність за останні вісім років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Франківська блогерка поділилася у своїх stories колажем, що складається з двох фотографій для порівняння.

Перша світлина була зроблена ще у 2016 році, коли їй було 21, і на ній вона позує під час зимової фотосесії з довгим світлим волоссям, в сірому светрі, пухнастих рукавичках і хутряних навушниках.

Другий знімок - свіже селфі, на якому багатодітна матуся з'явилася з коротким волоссям, в білому светрі, перлинному намисті і сережках.

Скріншот

У підписі до кадру Саша зазначила, що з роками вона стає лише красивішою.

"Якщо вірити тенденції, то в 40 я буду сочним персиком", - написала вона.

Що відомо про Сашу Бо

Саша Бо стала першою україномовною блогеркою, яка зібрала мільйон підписників в Instagram, а зараз її аудиторія вже сягає 1,8 мільйона. Вона є засновницею клініки естетики тіла, салону краси та благодійного фонду “ТАРНАВСЬКИХ”.

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Відомо, що 28-річна Олександра неодноразово зверталася до косметологів і пластичних хірургів, аби вдосконалити свою зовнішність.

Вона робила філери для губ (згодом повернула їх природну форму), коригувала кінчик носа, проводила підтяжку повік, використовувала плазмотерапію та збільшила груди до третього розміру.

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)