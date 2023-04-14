Найстаріший практикуючий лікар у світі назвав 5 правил для довгого і щасливого життя

Доктор Такер із Клівленда народився у 1922 році, і тоді у Штатах середня тривалість життя чоловіків становила 58 років. Однак він пережив і "сухий закон", і Велику депресію, і Другу світову війну, і поліомієліт із глобальною пандемією через COVID-19.

Як вказують дані дослідження університету Бостона, тільки 1 з 5 тисяч людей доживає до ста років. До когорти щасливчиків входить і містер Такер, лікар невролог з 75-річним стажем роботи, який отримав у 2021 році відзнаку Книги рекордів Гіннеса як "Найстаріший практикуючий лікар" у світі.

Найстаріший практикуючий лікар Говард Такер із сертифікатом Книги рекордів Гіннеса, врученим у лютому 2021 року, коли йому було 98 років та 231 день (фото: guinnessworldrecords.com)

П'ять правил лікаря-довгожителя

Так, поряд з "хорошими генами" і "трохи удачі", які дійсно "можуть дати вам фору", доктор Такер має й інші правила, яким він дотримувався протягом свого життя. Їх лише п'ять.

1. Не сидіти без роботи на пенсії

"Якщо вам пощастило зробити кар'єру, яка вам подобається, і ви все ще можете працювати, подумайте про відстрочку виходу на пенсію", - каже він.

Як зазначає доктор Такер, багато людей, які виходять на пенсію і стають неактивними у своєму повсякденному житті, наражаються на підвищений ризик зниження когнітивних функцій.

До речі, він під час пандемії лікував пацієнтів 5-6 днів на тиждень, а потім перейшов на навчання ординаторів до 3 днів на тиждень. Після закриття лікарні чоловік зараз займається юридичною експертизою, і паралельно шукає іншу роботу.

"Коли я не працюю, мені подобається проводити час зі своїми чотирма дітьми та 10 онуками, ходити на снігоступах та дивитися спортивні змагання Клівленда", - додає містер Такер.

Говард Такер із дружиною, чотирма дітьми з подружжям, та десятьма онуками (фото: guinnessworldrecords.com)

2. Підтримання форми та фізична активність

"Плавання, біг підтюпцем, піші прогулянки та катання на лижах до 80 років зберігали мене сильним і здоровим", - пояснює містер Такер.

І хоча чоловік уже не катається на лижах, і "не такий активний, як раніше", він на біговій доріжці долає близько 5 км у швидкому темпі більшу частину днів на тиждень.

"Дослідження показали, що така проста річ, як 15-хвилинна прогулянка на свіжому повітрі, може знизити ризик передчасної смерті майже на 25%", - звертає увагу лікар.

Говард Такер тренується для кидка першої подачі на бейсбольному матчі Cleveland Guardians проти Chicago White Sox у липні 2022 року (фото: guinnessworldrecords.com)

3. Не палити

Висловлюючись про куріння, містер Такер ставить собі риторичним питання: "навіщо комусь хотіти вдихати в легені щось, крім свіжого повітря, коли життя і так коротке?"

Він згадує, як відвідував медичні збори, де лікарі з цигаркою в роті радили пацієнтам кинути палити, бо це "приборкає апетит і заспокоїть нерви".

"Сьогодні ми знаємо, що куріння сигарет призводить до раку, інсульту, захворювань периферичних артерій, ішемічної хвороби серця та інших легеневих та серцево-судинних захворювань", - каже невролог.

Говард Такер (фото: guinnessworldrecords.com)

4. "Я себе не обмежую"

Помірність дозволяє людям жити повним життям, а також не дає перестаратися, що негативно впливає на наше здоров'я у довгостроковій перспективі, пояснює лікар.

"Час від часу я вживаю мартіні та стейк "Нью-Йорк Стріп", але не щодня", - сказав він.

Містер Такер додав, що його дружина чудово готує і допомагає дотримуватися здорової та різноманітної дієти. Так, вони їдять салат з кожним прийомом їжі, люблять таку зелень, як китайська капуста, броколі та брюссельська капуста.

"Справжній секрет довголіття полягає в тому, що секретів немає. Але ми живемо щодня і вмираємо один раз, тому ми маємо максимально використовувати час, який у нас є", - зазначає лікар.

Говард Такер із дружиною Сарою на весіллі 1957 року (фото: guinnessworldrecords.com)

5. Не припиняйте вчитися та розвиватися

Лікар розповідає, що займаючись неврологією понад сім десятиліть, він був свідком еволюції медицини від лоботомії до нових комп'ютерних методів візуалізації. Говорячи про прогрес, містер Такер додає, що передаючи іншим свої знання, намагається вчитися новаціям і сам.

"Мені дуже подобається навчати моїх ординаторів та студентів, і я багато в них вчуся", - зауважує лікар.

Доктор Говард Такер (фото: кадр із документального фільму "Що далі?")

Невролог Говард Такер має юридичну освіту, під час Корейської війни служив начальником відділу неврології Атлантичного флоту.

Його 89-річна дружина Сара досі займається психоаналізом та психіатрією, і її стаж роботи складає 65 років.