Мед замість цукру та робота: 100-річний киянин поділився секретом довголіття

100-річний старожил з Києва Григорій Куземко брав участь у Другій світовій війні, а тепер переживає нові бойові дії на території України. Секретом свого довголіття він називає роботу та певні обмеження в харчуванні.

Секрети довгого життя ветерана

За словами Григорія, він немає жодних рецептів, як прожити стільки років. Однак згадує, що завжди мав роботу, яка допомагає й до нині.

"Я люблю людей, люблю своїх рідних, люблю життя. А ще мені допомагає постійна праця, весь час потрібно працювати, але не перевантажувати себе. Потрібно не лінуватися! Робити щось корисне для рідних, близьких, знайомих. Бути корисним! Я так живу весь час", - ділиться Григорій Романович.

Стосовно особливостей режиму харчування, то ветеран не дотримується дієт чи суворих заборон. Натомість любить усе, що приготує невістка. Крім того, Григорій розповідає, що відмовився від споживання цукру.

100-річний ветеран Другої світової війни Григорій Куземко (фото: tsn.ua)

"Замінив його медом. Кожного ранку п'ю каву та їм мед з горіхами, їх нам родичі передають з села. Сам їх розчавлюю, а син перемелює - дуже смачно. Вдень п'ю компот. А ввечері обов'язково чай з медом та горіхами. А ще я їм тільки вівсяні пряники. Дуже вони мені подобаються", - розповідає дідусь.

Варто також додати, що Григорій Романович ніколи не мав шкідливих звичок. Навіть коли був на фронті, не палив цигарок і не зловживав алкоголем.

"Сама по собі горілка гидка. Я вигадав напій, який назвав "ведмедик". Рецепт дуже простий - мед із горілкою. Намішаєш і п'єш. Ще я робив напій із винограду. Потрібно вижати зі стиглого винограду сік. До нього додавав горілку і мед - дуже смачно", - каже старожил.