Названо три продукти, які відомі довгожителі їли щодня

Жити довго і не хворіти - це мрія кожної людини. Для цього потрібно менше нервувати, більше рухатися та правильно харчуватися.

Які ж продукти допоможуть вам жити довго та щасливо, читайте у матеріалі Styler.

Що їдять довгожителі

Зокрема, вчені дослідили шістьох осіб, які дожили до 100 років. Вони виявили, що такі речі, як харчування, рух, рівень стресу та соціально-економічний статус відіграють роль у тому, як довго живуть ці рекордсмени.

Найстарішою людиною в цьому списку та в зареєстрованій історії була уродженка Франції Жанна Луїза Кальман, яка дожила до 122 років. Кальман була справжньою загадкою, коли вона була жива, і залишилася такою навіть після її смерті у 1997 році.

Згідно з теорією, висунутою дослідниками, Кальман могла насправді померти в набагато більш ранньому віці. Але перш ніж вона померла, її запитали про її секрети довголіття.

І вона сказала, що це пов'язано із трьома продуктами.

Шоколад

Як виявилося, Кальман завжди після їжі балувала себе шматочком шоколаду. Так вона робила до 116 років.

Дослідження, опубліковане в журналі Antioxidants & Redox Signaling Journal, показало, що шоколад не тільки корисний для серця, але й може допомогти у боротьбі з раком та інфекційними захворюваннями завдяки своїм імуномодулюючим властивостям, що стимулюють імунну систему.

Воно також показало метаболічні та психологічні переваги цього смаколика.

Крім того, було виявлено, що темний шоколад містить потужні антиоксиданти, які можуть сприяти поліпшенню загального здоров'я при помірному вживанні.

Ці антиоксиданти можуть допомогти зменшити запалення, відрегулювати кров'яний тиск і поліпшити роботу мозку завдяки флавоноїдам, що містяться в них.

Важливо! Це стосується лише чорного шоколаду, а не молочного та білого.

Оливкова олія

За даними Американської кардіологічної асоціації, оливкова олія містить мононенасичені жири, які забезпечують вас вітаміном-антиоксидантом Е. Цей вітамін також може допомогти вашій крові, знизивши рівень поганого холестерину, і це може призвести до зниження ризику серцевих захворювань.

Крім того, він також може допомогти зберегти клітини вашого тіла завдяки своїм поживним речовинам.

Вчені виявили, що оливкова олія першого холодного віджиму допомагає контролювати вагу, знижує кров'яний тиск, зменшує запалення і допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань. Тобто всі фактори, що допомагають жити довше.

Вино

Вживання вина є частиною так званої середземноморської дієти - способу життя, їжі та пиття, заснованого на традиційних кухнях країн, що межують із Середземним морем.

Разом із рослинною їжею, корисними жирами та оливковою олією (один із продуктів у раціоні Кальман) червоне вино є частиною цього набору.

За даними клініки Майо, середземноморська дієта була відкрита в 50-х роках, коли вчені з'ясували, що серцеві захворювання не так поширені в середземноморських країнах, як, наприклад, у США.

З цього моменту дослідження знову і знову доводили, що саме ця дієта допомагає запобігти серцевим захворюванням та іншим серйозним захворюванням, таким як рак, діабет, ожиріння та зниження когнітивних функцій.

Коли йдеться про червоне вино, цей напій пов'язують із довголіттям, якщо вживати його в помірних кількостях. Згідно з журналом Antioxidants (Basel), вживання келиха цього напою допомагає "збільшити експресію ключових генів довголіття та покращити метаболічне здоров'я людини".

Журнал епідеміології та громадської охорони здоров'я також передбачає, що, хоча необхідно провести додаткові дослідження, споживання легкого вина пов'язане зі збільшенням тривалості життя на п'ять років.

Тим часом невелика кількість алкоголю може допомогти знизити ризик серцево-судинної та загальної смертності у довгостроковій перспективі, а також збільшити тривалість життя.