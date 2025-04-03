Шалений адреналін: 7 найекстремальніших "розваг" у світі, які лякають навіть відчайдухів

Підйом на священну гору в Китаї

Серед численних гірських маршрутів Китаю найекстремальнішим вважається шлях на Південну вершину гори Хуашань. В деяких місцях його складно назвати навіть стежкою - це вузькі дерев'яні дошки, прибиті прямо до скелі. Жодних огорож чи поручнів, лише страхувальний трос, за який кріпляться туристи.

Висота підйому сягає 2000 метрів, і хоч ризик мінімальний, місце отримало назву "стежка смерті". Вважається, що пройшовши цей шлях до кінця, можна наблизитися до духовного просвітлення.

Стежка над прірвою (фото: Вікіпедія)

Втеча від биків в Іспанії

Традиційна іспанська корида - це шоу, в якому беруть участь професійні тореадори. А ось енсьєрро - розвага для всіх охочих, які мають достатньо сміливості. Під час забігу група людей тікає вузькими вуличками від розлючених биків, що несуться за ними.

Ця подія є частиною святкування перед коридою та проводиться в багатьох містах Іспанії. Найвідоміший забіг відбувається в Памплоні під час фестивалю Святого Ферміна з 6 по 14 липня. Хоча організатори вживають заходів безпеки, щороку багато учасників отримують серйозні травми.

Полювання на торнадо у США

Смерчі - звичне явище в центральних штатах США, і на цьому навіть організували бізнес. Туристів на джипах і мікроавтобусах привозять у місця, де з великою ймовірністю утвориться торнадо. За рік у так званій "Алеї торнадо" виникає близько тисячі смерчів, тож довго чекати не доведеться.

Спостерігати за цими руйнівними природними явищами можна з безпечної відстані, але відчуття небезпеки все одно не покине вас. Найкращий сезон для такого екстриму - з червня по грудень, коли торнадо виникають найчастіше.

Торнадо у США (фото: Вікіпедія)

Стрибок у вулкан у Чилі

Банджі-стрибки зі скель і мостів уже не дивують? Як щодо стрибка прямо над кратером активного вулкана? В Чилі можна спробувати стрибнути з борту гелікоптера у вулкан Вільярріка, один з найактивніших у Південній Америці. Висота старту - 200 метрів, а страхувальний трос зупиняє вас за 40 метрів від розпеченої лави.

Температура навколо така висока, що навіть без стрибка у вас пітнітимуть долоні. Для тих, хто хоче опуститися в кратер з меншим ризиком, є безпечніша альтернатива - вулкан Трінхнюкайігюр в Ісландії, куди туристів спускають на спеціальному ліфті.

Дайвінг з акулами в ПАР

Поблизу міста Гансбай, що неподалік Кейптауна, знаходиться колонія морських котиків. Це місце також приваблює білих акул, які полюють на них. Для туристів тут пропонують унікальну розвагу - занурення в клітці прямо у води, де хижаки кружляють у пошуках здобичі.

Сталева конструкція витримує удари, а кисень подається через акваланг, але навіть за таких умов зустріч з акулою - це справжній тест на витримку. Подібний атракціон є і в Мексиці, де занурення відбувається без акваланга - повітря надходить через шланг з човна.

Дайвінг у клітці з акулами (фото: batiskaf.ua)

Політ на крилі літака у США

Літати пасажиром у літаку для вас занадто нудно? Тоді як щодо можливості встати на крило повітряного судна, що рухається на швидкості 250 км/год? У місті Секім у США екстремалам пропонують саме таку розвагу. Вас закріплять ременями і тросами, а потім літак виконає серію фігур вищого пілотажу.

Відчуття не передати словами - страх, ейфорія і справжній вибух адреналіну. Для тих, хто хоче щось подібне, але трохи менш ризиковане, у Великій Британії пропонують просто бути прив'язаним до крила без польотних маневрів.

Прогулянка фавелами Бразилії

Фавели Ріо-де-Жанейро давно прославилися своєю кримінальною репутацією. Багато хто вважає, що туди не варто заходити навіть удень, адже можна стати жертвою пограбування чи нападу. Проте в реальності не всі фавели однаково небезпечні.

Деякі райони стали туристичними маршрутами, де прогулянки проводять місцеві гіди. Вони забезпечують певний рівень безпеки та розповідають про справжнє життя мешканців нетрів. Однак у більш неблагополучні фавели краще не потикатися навіть з проводирем.

Поліція у бразильських фавелах (фото: Вікіпедія)