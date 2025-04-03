Шалений адреналін: 7 найекстремальніших "розваг" у світі, які лякають навіть відчайдухів

Найекстремальніші розваги у світі створені для тих, хто відчуває брак адреналіну. Стрибки з парашутом вже не приносять гострих відчуттів? Не хвилюйтеся - у світі ще чимало розваг, які змушують серце битися частіше.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про розваги, які настільки ризиковані, що виходять за межі здорового глузду.
Серед численних гірських маршрутів Китаю найекстремальнішим вважається шлях на Південну вершину гори Хуашань. В деяких місцях його складно назвати навіть стежкою - це вузькі дерев'яні дошки, прибиті прямо до скелі. Жодних огорож чи поручнів, лише страхувальний трос, за який кріпляться туристи.
Висота підйому сягає 2000 метрів, і хоч ризик мінімальний, місце отримало назву "стежка смерті". Вважається, що пройшовши цей шлях до кінця, можна наблизитися до духовного просвітлення.
Традиційна іспанська корида - це шоу, в якому беруть участь професійні тореадори. А ось енсьєрро - розвага для всіх охочих, які мають достатньо сміливості. Під час забігу група людей тікає вузькими вуличками від розлючених биків, що несуться за ними.
Ця подія є частиною святкування перед коридою та проводиться в багатьох містах Іспанії. Найвідоміший забіг відбувається в Памплоні під час фестивалю Святого Ферміна з 6 по 14 липня. Хоча організатори вживають заходів безпеки, щороку багато учасників отримують серйозні травми.
Смерчі - звичне явище в центральних штатах США, і на цьому навіть організували бізнес. Туристів на джипах і мікроавтобусах привозять у місця, де з великою ймовірністю утвориться торнадо. За рік у так званій "Алеї торнадо" виникає близько тисячі смерчів, тож довго чекати не доведеться.
Спостерігати за цими руйнівними природними явищами можна з безпечної відстані, але відчуття небезпеки все одно не покине вас. Найкращий сезон для такого екстриму - з червня по грудень, коли торнадо виникають найчастіше.
Банджі-стрибки зі скель і мостів уже не дивують? Як щодо стрибка прямо над кратером активного вулкана? В Чилі можна спробувати стрибнути з борту гелікоптера у вулкан Вільярріка, один з найактивніших у Південній Америці. Висота старту - 200 метрів, а страхувальний трос зупиняє вас за 40 метрів від розпеченої лави.
Температура навколо така висока, що навіть без стрибка у вас пітнітимуть долоні. Для тих, хто хоче опуститися в кратер з меншим ризиком, є безпечніша альтернатива - вулкан Трінхнюкайігюр в Ісландії, куди туристів спускають на спеціальному ліфті.
Поблизу міста Гансбай, що неподалік Кейптауна, знаходиться колонія морських котиків. Це місце також приваблює білих акул, які полюють на них. Для туристів тут пропонують унікальну розвагу - занурення в клітці прямо у води, де хижаки кружляють у пошуках здобичі.
Сталева конструкція витримує удари, а кисень подається через акваланг, але навіть за таких умов зустріч з акулою - це справжній тест на витримку. Подібний атракціон є і в Мексиці, де занурення відбувається без акваланга - повітря надходить через шланг з човна.
Літати пасажиром у літаку для вас занадто нудно? Тоді як щодо можливості встати на крило повітряного судна, що рухається на швидкості 250 км/год? У місті Секім у США екстремалам пропонують саме таку розвагу. Вас закріплять ременями і тросами, а потім літак виконає серію фігур вищого пілотажу.
Відчуття не передати словами - страх, ейфорія і справжній вибух адреналіну. Для тих, хто хоче щось подібне, але трохи менш ризиковане, у Великій Британії пропонують просто бути прив'язаним до крила без польотних маневрів.
Фавели Ріо-де-Жанейро давно прославилися своєю кримінальною репутацією. Багато хто вважає, що туди не варто заходити навіть удень, адже можна стати жертвою пограбування чи нападу. Проте в реальності не всі фавели однаково небезпечні.
Деякі райони стали туристичними маршрутами, де прогулянки проводять місцеві гіди. Вони забезпечують певний рівень безпеки та розповідають про справжнє життя мешканців нетрів. Однак у більш неблагополучні фавели краще не потикатися навіть з проводирем.
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