Туристів це шокує: у яких відомих містах найбільше бездомних на вулицях

Бездомні на вулицях - це завжди неприємний шок для туристів. Вони неприємно контрастують з красивими пейзажами та історичними пам'ятками. У яких відомих містах світу їх найбільше?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про сім великих та красивих міст, де туристів вразить кількість бездомних на вулицях.

Лос-Анджелес

Замість Голлівуду та пляжів туристи можуть побачити тисячі наметів уздовж вулиць - у Лос-Анджелесі приблизно 26 700 бездомних живуть просто неба. Загалом у місті близько 42 тисяч людей без постійного житла, а майже 64% з них - без притулку.

Основна причина - захмарні ціни на нерухомість і дефіцит доступного житла, через що навіть працюючі люди опиняються на вулиці. Влада намагається будувати соціальне житло, але поки що ситуація залишається однією з найгірших у США.

Лондон

Прогулюючись центром Лондона, туристи можуть зустріти 10 500 безхатченків, які сплять просто на тротуарах. Якщо ж врахувати ще 100 000 людей у тимчасових притулках, проблема виглядає ще серйозніше.

Високі ціни на оренду, нестача соціального житла та невизначений статус багатьох мігрантів лише ускладнюють ситуацію. Влада та благодійні організації намагаються допомагати, але поки що центр Лондона залишається місцем, де дорогі бутіки сусідять із картонними ліжками бездомних.

Сан-Паулу

Центр найбільшого міста Бразилії вражає туристів не лише хмарочосами, а й величезною кількістю людей, які живуть на вулицях. У Сан-Паулу налічується понад 7 500 бездомних, але через хаотичну забудову їх може бути набагато більше.

Економічна нерівність, бідність і нестача притулків роблять цю проблему майже нерозв’язною. Місцева влада не встигає будувати нове житло, а кількість безхатченків щороку зростає.

Делі

Столиця Індії стрімко розростається, але навіть серед сучасних хмарочосів та історичних пам’яток легко помітити близько 7 500 бездомних. Програма "Житло для всіх" мала б допомогти, але швидке зростання населення зводить усі зусилля нанівець.

Багато людей просто не можуть дозволити собі навіть найдешевше житло, а нічні притулки не встигають приймати всіх охочих. Як наслідок, туристи часто бачать людей, що сплять прямо на тротуарах або під мостами.

Туристам треба бути готовими до наявності бездомних у туристичних містах (фото: Freepik.com)

Сіетл

Хоча Сіетл вважається прогресивним містом, високі ціни на житло зробили його одним із лідерів за рівнем бездомності. Тут понад 5 296 людей живуть на вулицях, і ситуація лише погіршується.

Технологічний бум спричинив стрімке зростання орендної плати, а соціальні програми не встигають за потребами населення. Туристи, які приїжджають подивитися на штаб-квартири Microsoft чи Amazon, нерідко натрапляють на цілі табори безхатченків у центрі міста.

Мумбаї

У цьому мегаполісі проживає 20 мільйонів людей, але щонайменше 5 254 з них не мають даху над головою. Високий рівень бідності, перенаселення та дефіцит житла зробили Мумбаї містом величезних контрастів.

Нічні притулки є, але багато людей воліють залишатися на вулицях, адже навіть у таких умовах вони можуть заробляти на життя. Туристи, що приїжджають сюди заради Боллівуду чи морських пейзажів, часто стикаються з шокуючими реаліями вуличного життя.

Париж

Навіть у найромантичнішій столиці світу є своя темна сторона: тут майже 3 900 безхатченків сплять просто неба. Франція має програми соціального житла, але вони не охоплюють всіх, особливо мігрантів і людей із психічними розладами.

Через це туристи можуть побачити наметові містечка навіть поблизу відомих визначних місць. Проблема бездомності в Парижі хоч і не така масштабна, як у США, але з кожним роком ситуація ускладнюється.

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