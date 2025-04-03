Безумный адреналин: 7 самых экстремальных "развлечений" в мире, которые пугают даже смельчаков

Самые экстремальные развлечения в мире созданы для тех, кто испытывает недостаток адреналина. Прыжки с парашютом уже не приносят острых ощущений? Не волнуйтесь - в мире еще немало развлечений, которые заставляют сердце биться чаще.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о развлечениях, которые настолько рискованны, что выходят за рамки здравого смысла.
Среди многочисленных горных маршрутов Китая самым экстремальным считается путь на Южную вершину горы Хуашань. В некоторых местах его сложно назвать даже тропой - это узкие деревянные доски, прибитые прямо к скале. Никаких ограждений или перил, только страховочный трос, за который крепятся туристы.
Высота подъема достигает 2000 метров, и хотя риск минимальный, место получило название "тропа смерти". Считается, что пройдя этот путь до конца, можно приблизиться к духовному просветлению.
Традиционная испанская коррида - это шоу, в котором участвуют профессиональные тореадоры. А вот энсьерро - развлечение для всех желающих, которые имеют достаточно смелости. Во время забега группа людей убегает по узким улочкам от разъяренных быков, несущихся за ними.
Это событие является частью празднования перед корридой и проводится во многих городах Испании. Самый известный забег происходит в Памплоне во время фестиваля Святого Фермина с 6 по 14 июля. Хотя организаторы принимают меры безопасности, ежегодно многие участники получают серьезные травмы.
Смерчи - привычное явление в центральных штатах США, и на этом даже организовали бизнес. Туристов на джипах и микроавтобусах привозят в места, где с большой вероятностью образуется торнадо. За год в так называемой "Аллее торнадо" возникает около тысячи смерчей, поэтому долго ждать не придется.
Наблюдать за этими разрушительными природными явлениями можно с безопасного расстояния, но ощущение опасности все равно не покинет вас. Лучший сезон для такого экстрима - с июня по декабрь, когда торнадо возникают чаще всего.
Банджи-прыжки со скал и мостов уже не удивляют? Как насчет прыжка прямо над кратером активного вулкана? В Чили можно попробовать прыгнуть с борта вертолета в вулкан Вильяррика, один из самых активных в Южной Америке. Высота старта - 200 метров, а страховочный трос останавливает вас в 40 метрах от раскаленной лавы.
Температура вокруг такая высокая, что даже без прыжка у вас будут потеть ладони. Для тех, кто хочет опуститься в кратер с меньшим риском, есть более безопасная альтернатива - вулкан Тринхнюкайигюр в Исландии, куда туристов спускают на специальном лифте.
Вблизи города Гансбай, что неподалеку Кейптауна, находится колония морских котиков. Это место также привлекает белых акул, которые охотятся на них. Для туристов здесь предлагают уникальное развлечение - погружение в клетке прямо в воды, где хищники кружат в поисках добычи.
Стальная конструкция выдерживает удары, а кислород подается через акваланг, но даже при таких условиях встреча с акулой - это настоящий тест на выдержку. Подобный аттракцион есть и в Мексике, где погружение происходит без акваланга - воздух поступает через шланг с лодки.
Летать пассажиром в самолете для вас слишком скучно? Тогда как насчет возможности встать на крыло воздушного судна, движущегося на скорости 250 км/ч? В городе Секим в США экстремалам предлагают именно такое развлечение. Вас закрепят ремнями и тросами, а затем самолет выполнит серию фигур высшего пилотажа.
Ощущения не передать словами - страх, эйфория и настоящий взрыв адреналина. Для тех, кто хочет нечто подобное, но чуть менее рискованное, в Великобритании предлагают просто быть привязанным к крылу без полетных маневров.
Фавелы Рио-де-Жанейро давно прославились своей криминальной репутацией. Многие считают, что туда не стоит заходить даже днем, ведь можно стать жертвой ограбления или нападения. Однако в реальности не все фавелы одинаково опасны.
Некоторые районы стали туристическими маршрутами, где прогулки проводят местные гиды. Они обеспечивают определенный уровень безопасности и рассказывают о настоящей жизни обитателей трущоб. Однако в более неблагополучные фавелы лучше не соваться даже с проводником.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты How Stuff Works, Lifehacker, Википедия.