"Найсміливіше місто": Маша Єфросиніна показала кадри зі стильної прогулянки Києвом

Маша Єфросиніна у стильному образі прогулялась Києвом

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вирішила поділитися з фоловерами результатами нової вуличної фотосесії, де вона виглядає просто неймовірно та демонструє незламний Київ.

Для цієї зйомки Маша вибрала стильний лук, який ідеально вписався в атмосферу міста: темно-сині джинси з накладними кишенями, бежевий лонгслів та картате пальто.

Також Марія вирішила зробити акцент в образі та одягнула сонцезахисні окуляри та взяла з собою на прогулянку невелику сумку чорного кольору на ланцюжку від YSL.

Теледіва гуляла вулицями міста та намагалась показати, наскільки воно красиве, квітуче, яскраве та сильне.

Маша Єфросиніна на прогулянці Києвом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Моє найсміливіше місто у світі! Мій дім. Мій Київ", - підписала свої світлини Маша.

До речі, варто підкреслити, що телеведуча вирішила майже не фарбуватися й виглядати натуральною та щирою. Але волосся Марія вклала дуже стильно. І той ефект, на який розраховувала Єфросиніна - у неї вийшов, адже краса жінки у поєднанні з силою міста, створюють магічну атмосферу.

Маша Єфросиніна на прогулянці Києвом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)