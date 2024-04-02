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"Самый смелый город": Маша Ефросинина показала кадры со стильной прогулки по Киеву

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Юлия Любченко

Маша Ефросинина не так часто делится кадрами из жизни вне кадра. Она выбирает демонстрировать только важные вещи, но на этот раз журналистка показала свою стильную прогулку по улицам Киева.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль Маши.

Маша Ефросинина в стильном образе прогулялась по Киеву

Украинская телеведущая Маша Ефросинина решила поделиться с фолловерами результатами новой уличной фотосессии, где она выглядит просто невероятно и демонстрирует несокрушимый Киев.

Для этой съемки Маша выбрала стильный лук, который идеально вписался в атмосферу города: темно-синие джинсы с накладными карманами, бежевый лонгслив и клетчатое пальто.

Также Мария решила сделать акцент в образе и надела солнцезащитные очки и взяла на прогулку небольшую сумку черного цвета на цепочке от YSL.

Теледива гуляла по улицам города и пыталась показать, насколько он красивый, цветущий, яркий и сильный.

Маша Ефросинина на прогулке по Киеву (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Мой самый смелый город в мире! Мой дом. Мой Киев", - подписала свои фотографии Маша.

Кстати, следует подчеркнуть, что телеведущая решила почти не краситься и выглядеть натуральной и искренней. Но волосы Мария уложила очень стильно. И тот эффект, на который рассчитывала Ефросинина - у нее получился, ведь красота женщины в сочетании с силой города создают магическую атмосферу.

Маша Ефросинина на прогулке по Киеву (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

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