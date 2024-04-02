"Самый смелый город": Маша Ефросинина показала кадры со стильной прогулки по Киеву

Маша Ефросинина в стильном образе прогулялась по Киеву

Украинская телеведущая Маша Ефросинина решила поделиться с фолловерами результатами новой уличной фотосессии, где она выглядит просто невероятно и демонстрирует несокрушимый Киев.

Для этой съемки Маша выбрала стильный лук, который идеально вписался в атмосферу города: темно-синие джинсы с накладными карманами, бежевый лонгслив и клетчатое пальто.

Также Мария решила сделать акцент в образе и надела солнцезащитные очки и взяла на прогулку небольшую сумку черного цвета на цепочке от YSL.

Теледива гуляла по улицам города и пыталась показать, насколько он красивый, цветущий, яркий и сильный.

Маша Ефросинина на прогулке по Киеву (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Мой самый смелый город в мире! Мой дом. Мой Киев", - подписала свои фотографии Маша.

Кстати, следует подчеркнуть, что телеведущая решила почти не краситься и выглядеть натуральной и искренней. Но волосы Мария уложила очень стильно. И тот эффект, на который рассчитывала Ефросинина - у нее получился, ведь красота женщины в сочетании с силой города создают магическую атмосферу.

Маша Ефросинина на прогулке по Киеву (фото: instagram.com/mashaefrosinina)