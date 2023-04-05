Самый вонючий цветок в мире распустился впервые за 4 года. Вот как он выглядит (фото)

Гигантский "трупной цветок", известный своим гнилостным запахом, впервые за 4 года расцвел в Ботаническом саду Нью-Йорка.

Об этом пишет New York Post .

Как выглядит "трупной цветок"

Это растение известно как Amorphophallus Titanum или Titan-arum. Цветок может вырасти до 3,5 метров в высоту. Он зацветает в возрасте 7-10 лет. Его цветение длится всего 24-36 часов.

Такое редкое зрелище хотят увидеть многие ньюйоркцы. Ботанический сад даже устроил прямую трансляцию, чтобы позволить любителям цветов по всему миру увидеть это цветение.

Родиной этого растения является Индонезия.

Вот так выглядит гигантский цветок с трупным запахом (скриншот сайта New York Post)

Почему у цветка такой специфический запах

Запах "трупного цветка" считается одним из самых неприятных в мире. Его сравнивают с запахом мертвечины, тухлой рыбы или несвежих яиц.

Цветок выпускает эту сильную вонь, чтобы привлечь насекомых-опылителей, питающихся мертвыми животными.

Этому цветку нужны годы, чтобы сформировать бутоны, но как только это происходит, цветы распускаются невероятно быстро.

Ранее этот цветок расцветал в 2016, 2018 и 2019 годах.

Вот так выглядит гигантский цветок с трупным запахом (скриншот сайта New York Post)