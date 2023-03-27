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Галявини Закарпаття вкрилися тисячами крокусів: яскраві фото

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Понеділок 27 березня 2023 15:20
Галявини Закарпаття вкрилися тисячами крокусів: яскраві фото Фото: Крокуси в Колочаві (facebook.com/Viktor Pavlysh)
Автор: Ольга Маджумдар

За Закарпатті масово квітнуть крокуси – як у секретних місцинах дикої природи, так і на територіях туристичних локацій. Одна з таких – музей "Старе село" в Колочаві.

TRAVEL РБК-Україна підібрало яскраві світлини квіткових галявин, якими діляться українців в соцмережах.

У Карпатах є чимало місць, де цвітуть червонокнижні шафрани – як на території туристичних локацій, так і серед дикого лісу та на високогір'ї.

У ці дні українці роблять яскраві фото галявин крокусів на території музею "Старе село" в Колочаві на Закарпатті. Це один із 10 музеїв села. У скансені відтворили хати різних соціальних верств. Також там знаходиться музей колочавської вузькоколійки.

Фото: Цвітіння крокусів у Колочаві (instagram.com/svitlana_yusupova)

Крокуси будуть цвісти ще на початку квітня – мандрівники їдуть в цей час, щоб зробити яскраві фото і відпочити у атмосфері весняного квітування.

Окрім Колочави, туристи можуть побувати у відомому загальнодоступному місці, де можна милуватися шафранами – дендропарку "Березинка" поблизу Мукачево.

Фото: Цвітіння крокусів у дикій природі (facebook.com/uakatya/Катерина Квітка-Горицвіт)

Також любителів природи запрошують побачити масове цвітіння крокусів на території Долини нарцисів (місто Хуст) та на колекційній ділянці центральної садиби Карпатського біосферного заповідника (місто Рахів).

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