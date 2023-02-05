Найсмачніший закарпатський бограч: відомий шеф-кухар розкрив секрети приготування страви

Закарпатський бограч уже давно здобув популярність серед гурманів навіть далеко за межами гірського регіону. Ця страва навариста, із гострим присмаком й запашним ароматом спецій. Але, щоб бограч дійсно вийшов таким, слід готувати його за перевіреним рецептом і знати кілька секретів цієї страви.
Як правильно готувати закарпатський бограч, розповів шеф-кухар та суддя МастерШеф Володимир Ярославський на своїй сторінці Instagram.
Рецепт закарпатського бограча
"Я обожнюю українську кухню і завжди був впевнений, що наші страви найкращі. А найбільше смакують ті, що приготовлені на свіжому повітрі. Тому я не полінувався - взяв у тата казан, пальник, і вирішив приготувати бограч. Його готують на Закарпатті. Супер наваристий, смачний, густий суп у казані, і обов’язково з паприкою", - говорить кухар.
Інгредієнти:
300-350 г копченої підчеревини
800 г яловичої лопатки
800 г копчених ребер
500 г моркви
600 г цибулі
400 г перцю червоного солодкого
50 паприки сухої
3-4 шт свіжих томатів
400 г томатів у власному соку
800 г картоплі
кумин, чорний та духмяний перці
зелень петрушки та зелена цибуля
часник, сіль і гострий перчик
3 л води
Як приготувати:
Дрібно наріжте підчеревину і на середньому вогні підсмажте її до стану шкварок.
Додайте нарізану яловичину і тримайте, не помішуючи, поки не утвориться скоринка на м’ясі. Далі додайте досить крупно порізану моркву, обсмажте. А тоді - цибулю. Також трішки потримайте на вогні.
Вкиньте паприку і посічений гострий перець, перемішайте і трішечки обсмажте. Головне, щоб не пригоріло, бо буде гірчити.
Додайте томати та свіжий перець. Тушкуйте 5 хвилин. Тоді залийте водою і викладіть копчені ребра. Кількість рідини регулюйте на свій смак. Бограч може бути й густим.
Посоліть і додайте решту спецій. Накрийте кришкою і готуйте на малому вогні. Нехай все тушкується, поки яловичина не розм’якне - години 2-2.5.
Тоді додайте порізану картоплю. І томіть ще 20 хвилин.
Подавайте, щедро засипавши у казан петрушку, зелену цибулю та 5-6 зубчиків часнику.