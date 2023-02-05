Самый вкусный закарпатский бограч: известный шеф-повар раскрыл секреты приготовления блюда

Рецепт закарпатского бограча

"Я обожаю украинскую кухню и всегда был уверен, что наши блюда самые лучшие. А самые вкусные те, что приготовлены на свежем воздухе. Поэтому я не поленился - взял у папы котел, горелку, и решил приготовить бограч. Его готовят на Закарпатье. Супер наваристый, вкусный, густой суп в казане, и обязательно с паприкой", - говорит повар.

Ингредиенты:

300-350 г копченой подбрюшины

800 г говяжьей лопатки

800 г копченых ребер

500 г моркови

600 г лука

400 г перца красного сладкого

50 паприки сухой

3-4 шт свежих томатов

400 г томатов в собственном соке

5 шт или 800 г картофеля

зира, черный и ароматный перцы

зелень петрушки и зеленый лук

чеснок, соль и острый перчик

3 л воды

Как приготовить: