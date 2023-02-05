Самый вкусный закарпатский бограч: известный шеф-повар раскрыл секреты приготовления блюда
Закарпатский бограч уже давно приобрел популярность среди гурманов даже далеко за пределами горного региона. Это блюдо наваристое, с острым привкусом и душистым ароматом специй. Но чтобы бограч действительно получился таким, следует его готовить по проверенному рецепту и знать несколько секретов этого блюда.
Как правильно готовить закарпатский бограч, рассказал шеф-повар и судья МастерШеф Владимир Ярославский на своей странице Instagram.
Рецепт закарпатского бограча
"Я обожаю украинскую кухню и всегда был уверен, что наши блюда самые лучшие. А самые вкусные те, что приготовлены на свежем воздухе. Поэтому я не поленился - взял у папы котел, горелку, и решил приготовить бограч. Его готовят на Закарпатье. Супер наваристый, вкусный, густой суп в казане, и обязательно с паприкой", - говорит повар.
Ингредиенты:
- 300-350 г копченой подбрюшины
- 800 г говяжьей лопатки
- 800 г копченых ребер
- 500 г моркови
- 600 г лука
- 400 г перца красного сладкого
- 50 паприки сухой
- 3-4 шт свежих томатов
- 400 г томатов в собственном соке
- 5 шт или 800 г картофеля
- зира, черный и ароматный перцы
- зелень петрушки и зеленый лук
- чеснок, соль и острый перчик
- 3 л воды
Как приготовить:
- Мелко нашинкуйте подбрюшину и на среднем огне поджарьте ее до состояния шкварок.
- Добавьте нарезанную говядину и держите, не помешивая, пока не образуется корочка на мясе. Потом добавьте достаточно крупно порезанную морковь, обжарьте. А тогда - лук. Также немного подержите на огне.
- Вкиньте паприку и нарезанный острый перец, перемешайте и немного обжарьте. Главное, чтобы не пригорело, потому что будет горчить.
- Добавьте помидоры и свежий перец. Тушите 5 минут. Тогда залейте водой и выложите копченые ребра. Количество жидкости регулируйте по своему вкусу. Бограч может быть и густым.
- Посолите и добавьте остальные специи. Накройте крышкой и готовьте на малом огне. Пусть все тушится, пока говядина не размякнет - 2-2.5 часа.
- Тогда добавьте порезанный картофель. И томите еще 20 минут.
- Подавайте, щедро засыпав в котел петрушку, зеленый лук и 5-6 зубчиков чеснока.
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