Самый вкусный закарпатский бограч: известный шеф-повар раскрыл секреты приготовления блюда

Закарпатский бограч уже давно приобрел популярность среди гурманов даже далеко за пределами горного региона. Это блюдо наваристое, с острым привкусом и душистым ароматом специй. Но чтобы бограч действительно получился таким, следует его готовить по проверенному рецепту и знать несколько секретов этого блюда.

Как правильно готовить закарпатский бограч, рассказал шеф-повар и судья МастерШеф Владимир Ярославский на своей странице Instagram.