ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Самый вкусный закарпатский бограч: известный шеф-повар раскрыл секреты приготовления блюда

Новина українською →
Воскресенье 05 февраля 2023 08:30
Самый вкусный закарпатский бограч: известный шеф-повар раскрыл секреты приготовления блюда Как приготовить закарпатский бограч (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Закарпатский бограч уже давно приобрел популярность среди гурманов даже далеко за пределами горного региона. Это блюдо наваристое, с острым привкусом и душистым ароматом специй. Но чтобы бограч действительно получился таким, следует его готовить по проверенному рецепту и знать несколько секретов этого блюда.

Как правильно готовить закарпатский бограч, рассказал шеф-повар и судья МастерШеф Владимир Ярославский на своей странице Instagram.

Рецепт закарпатского бограча

"Я обожаю украинскую кухню и всегда был уверен, что наши блюда самые лучшие. А самые вкусные те, что приготовлены на свежем воздухе. Поэтому я не поленился - взял у папы котел, горелку, и решил приготовить бограч. Его готовят на Закарпатье. Супер наваристый, вкусный, густой суп в казане, и обязательно с паприкой", - говорит повар.

Ингредиенты:

  • 300-350 г копченой подбрюшины
  • 800 г говяжьей лопатки
  • 800 г копченых ребер
  • 500 г моркови
  • 600 г лука
  • 400 г перца красного сладкого
  • 50 паприки сухой
  • 3-4 шт свежих томатов
  • 400 г томатов в собственном соке
  • 5 шт или 800 г картофеля
  • зира, черный и ароматный перцы
  • зелень петрушки и зеленый лук
  • чеснок, соль и острый перчик
  • 3 л воды

Как приготовить:

  1. Мелко нашинкуйте подбрюшину и на среднем огне поджарьте ее до состояния шкварок.
  2. Добавьте нарезанную говядину и держите, не помешивая, пока не образуется корочка на мясе. Потом добавьте достаточно крупно порезанную морковь, обжарьте. А тогда - лук. Также немного подержите на огне.
  3. Вкиньте паприку и нарезанный острый перец, перемешайте и немного обжарьте. Главное, чтобы не пригорело, потому что будет горчить.
  4. Добавьте помидоры и свежий перец. Тушите 5 минут. Тогда залейте водой и выложите копченые ребра. Количество жидкости регулируйте по своему вкусу. Бограч может быть и густым.
  5. Посолите и добавьте остальные специи. Накройте крышкой и готовьте на малом огне. Пусть все тушится, пока говядина не размякнет - 2-2.5 часа.
  6. Тогда добавьте порезанный картофель. И томите еще 20 минут.
  7. Подавайте, щедро засыпав в котел петрушку, зеленый лук и 5-6 зубчиков чеснока.

Раньше мы делились рецептом картофельной запеканки с грибами от одесского шеф-повара.

Недавно мы делились рецептом быстрого супа харчо от Эктора Хименес-Браво.

Читайте РБК-Украина в Google News
МастерШеф кухня