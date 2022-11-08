Найсмачніший вінегрет за рецептом Клопотенка. Овочі варити не треба

Євген Клопотенко розповів, як приготувати неймовірно смачний вінегрет, який буде ще й кориснішим, ніж зроблений звичайним способом.
Рецепт з'явився на сайті відомого кулінара.
Клопотенко пропонує для зимового салату овочі не варити, а запекти в духовці.
Розігрійте духовку до 180 градусів. Овочі добре помийте і запечіть до готовності - картоплю і моркву 40 хвилин, а буряк 80 хвилин.
Дайте овочам охолонути і поріжте на шматочки середнього розміру. Викладіть овочі в миску, додайте солоні огірки, горошок і посічену петрушку.
Для приготування соусу змішайте олію і оцет за допомогою вінчика, додайте дрібку солі. Заправте салат соусом, додайте сіль і перець за смаком.
Фото: klopotenko.com
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