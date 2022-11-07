Клопотенко поділився секретом згущеного молока вдома: змішайте ці три продукти

Знаменитий шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати вдома смачне згущене молоко, змішавши всього три продукти.

Секрети приготування "згущенки"

Беріть молоко найвищої жирності, краще незбиране. Можна зробити й згущені вершки, якщо хочеться додаткової кремовості та густини.

Молоко має бути найсвіжішим, бо інакше є ризик, що воно згорнеться. Варіть молоко на середньому чи малому вогні, не допускаючи активного бурління.

Регулярно помішуйте, щоб не пригоріло.

Якщо хочете спробувати згущене молоко на смак під час приготування, то подбайте, щоб ложка була чиста та суха, аби молоко не згорнулося.

Фото: Згущене молоко за рецептом Клопотенка (klopotenko.com)

Складники

300 мл молока

300 г цукру

30 г вершкового масла

10 г ванільного цукру

Покроковий рецепт приготування

У невелику кастрюльку додайте 300 г цукру, 300 мл молока, 10 г ванільного цукру, 30 г вершкового масла. Гарненько розмішайте, поставте масу на середній вогонь.

Варіть молоко, періодично помішуючи протягом 20 хвилин, після чого дайте суміші охолонути до кімнатної температури. Якщо хочете отримати більш густу консистенцію, поставте молоко в холодильник на ніч.

Зберігайте згущене молоко в холодильнику у банці, яка добре закривається.