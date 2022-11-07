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Клопотенко поділився секретом згущеного молока вдома: змішайте ці три продукти

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Понеділок 07 листопада 2022 12:40
Клопотенко поділився секретом згущеного молока вдома: змішайте ці три продукти Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Знаменитий шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати вдома смачне згущене молоко, змішавши всього три продукти.

Рецепт з'явився на сайті переможця МастерШефа.

Секрети приготування "згущенки"

Беріть молоко найвищої жирності, краще незбиране. Можна зробити й згущені вершки, якщо хочеться додаткової кремовості та густини.

Молоко має бути найсвіжішим, бо інакше є ризик, що воно згорнеться. Варіть молоко на середньому чи малому вогні, не допускаючи активного бурління.

Регулярно помішуйте, щоб не пригоріло.

Якщо хочете спробувати згущене молоко на смак під час приготування, то подбайте, щоб ложка була чиста та суха, аби молоко не згорнулося.

Клопотенко поділився секретом згущеного молока вдома: змішайте ці три продукти

Фото: Згущене молоко за рецептом Клопотенка (klopotenko.com)

Складники

  • 300 мл молока
  • 300 г цукру
  • 30 г вершкового масла
  • 10 г ванільного цукру

Покроковий рецепт приготування

У невелику кастрюльку додайте 300 г цукру, 300 мл молока, 10 г ванільного цукру, 30 г вершкового масла. Гарненько розмішайте, поставте масу на середній вогонь.

Варіть молоко, періодично помішуючи протягом 20 хвилин, після чого дайте суміші охолонути до кімнатної температури. Якщо хочете отримати більш густу консистенцію, поставте молоко в холодильник на ніч.

Зберігайте згущене молоко в холодильнику у банці, яка добре закривається.

Раніше ми писали, як приготувати десерт без випічки за 5 хвилин.

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