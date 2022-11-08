Самый вкусный винегрет по рецепту Клопотенко. Овощи варить не нужно

Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить невероятно вкусный винегрет, который будет еще более полезным, чем сделанный обычным способом.
Рецепт появился на сайте известного кулинара.
Клопотенко предлагает для зимнего салата овощи не варить, а запечь в духовке.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Овощи хорошо помойте и запеките до готовности – картошку и морковь 40 минут, а свеклу 80 минут.
Дайте овощам остыть и порежьте на кусочки среднего размера. Выложите овощи в миску, добавьте соленые огурцы, горошек и порубленную петрушку.
Для приготовления соуса смешайте масло и уксус с помощью венчика, добавьте щепотку соли. Заправьте салат соусом, добавьте соль и перец по вкусу.
Фото: klopotenko.com
Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко поделился секретом сгущенки дома.
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