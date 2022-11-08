Найсмачніший вінегрет за рецептом Клопотенка. Овочі варити не треба

Євген Клопотенко розповів, як приготувати неймовірно смачний вінегрет, який буде ще й кориснішим, ніж зроблений звичайним способом.

Клопотенко пропонує для зимового салату овочі не варити, а запекти в духовці.

Інгредієнти:

400 г картоплі

300 г моркви

300 г буряка

200 г зеленого горошку (замороженого)

200-300 г солоного огірка

30 г петрушки (або іншої зелені на ваш смак)

Сіль та перець до смаку

Для соусу: 3 ст. л. соняшникової олії, 2 ст. л. оцту, винного або яблучного.

Покроковий рецепт

Розігрійте духовку до 180 градусів. Овочі добре помийте і запечіть до готовності - картоплю і моркву 40 хвилин, а буряк 80 хвилин.

Дайте овочам охолонути і поріжте на шматочки середнього розміру. Викладіть овочі в миску, додайте солоні огірки, горошок і посічену петрушку.

Для приготування соусу змішайте олію і оцет за допомогою вінчика, додайте дрібку солі. Заправте салат соусом, додайте сіль і перець за смаком.

Фото: klopotenko.com