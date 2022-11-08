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Найсмачніший вінегрет за рецептом Клопотенка. Овочі варити не треба

Новость на русском →
Вівторок 08 листопада 2022 18:02
Найсмачніший вінегрет за рецептом Клопотенка. Овочі варити не треба Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Євген Клопотенко розповів, як приготувати неймовірно смачний вінегрет, який буде ще й кориснішим, ніж зроблений звичайним способом.

Рецепт з'явився на сайті відомого кулінара.

Клопотенко пропонує для зимового салату овочі не варити, а запекти в духовці.

Інгредієнти:

  • 400 г картоплі
  • 300 г моркви
  • 300 г буряка
  • 200 г зеленого горошку (замороженого)
  • 200-300 г солоного огірка
  • 30 г петрушки (або іншої зелені на ваш смак)
  • Сіль та перець до смаку
  • Для соусу: 3 ст. л. соняшникової олії, 2 ст. л. оцту, винного або яблучного.

Покроковий рецепт

Розігрійте духовку до 180 градусів. Овочі добре помийте і запечіть до готовності - картоплю і моркву 40 хвилин, а буряк 80 хвилин.

Дайте овочам охолонути і поріжте на шматочки середнього розміру. Викладіть овочі в миску, додайте солоні огірки, горошок і посічену петрушку.

Для приготування соусу змішайте олію і оцет за допомогою вінчика, додайте дрібку солі. Заправте салат соусом, додайте сіль і перець за смаком.

Найсмачніший вінегрет за рецептом Клопотенка. Овочі варити не треба

Фото: klopotenko.com

Раніше ми писали, що Євген Клопотенко поділився секретом згущеного молока вдома.

Також читайте про помилки в приготуванні вінегрету, які роблять майже всі.

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