Самый вкусный винегрет по рецепту Клопотенко. Овощи варить не нужно

Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить невероятно вкусный винегрет, который будет еще более полезным, чем сделанный обычным способом.

Клопотенко предлагает для зимнего салата овощи не варить, а запечь в духовке.

Ингредиенты:

400 г картофеля

300 г моркови

300 г свеклы

200 г зеленого горошка (замороженного)

200-300 г соленого огурца

30 г петрушки (или другой зелени по вашему вкусу)

Соль и перец по вкусу

Для соуса: 3 ст. л. л. подсолнечного масла, 2 ст. л. уксуса, винного или яблочного.

Пошаговый рецепт

Разогрейте духовку до 180 градусов. Овощи хорошо помойте и запеките до готовности – картошку и морковь 40 минут, а свеклу 80 минут.

Дайте овощам остыть и порежьте на кусочки среднего размера. Выложите овощи в миску, добавьте соленые огурцы, горошек и порубленную петрушку.

Для приготовления соуса смешайте масло и уксус с помощью венчика, добавьте щепотку соли. Заправьте салат соусом, добавьте соль и перец по вкусу.

Фото: klopotenko.com