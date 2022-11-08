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Самый вкусный винегрет по рецепту Клопотенко. Овощи варить не нужно

Новина українською →
Вторник 08 ноября 2022 18:02
Самый вкусный винегрет по рецепту Клопотенко. Овощи варить не нужно Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить невероятно вкусный винегрет, который будет еще более полезным, чем сделанный обычным способом.

Рецепт появился на сайте известного кулинара.

Клопотенко предлагает для зимнего салата овощи не варить, а запечь в духовке.

Ингредиенты:

  • 400 г картофеля
  • 300 г моркови
  • 300 г свеклы
  • 200 г зеленого горошка (замороженного)
  • 200-300 г соленого огурца
  • 30 г петрушки (или другой зелени по вашему вкусу)
  • Соль и перец по вкусу
  • Для соуса: 3 ст. л. л. подсолнечного масла, 2 ст. л. уксуса, винного или яблочного.

Пошаговый рецепт

Разогрейте духовку до 180 градусов. Овощи хорошо помойте и запеките до готовности – картошку и морковь 40 минут, а свеклу 80 минут.

Дайте овощам остыть и порежьте на кусочки среднего размера. Выложите овощи в миску, добавьте соленые огурцы, горошек и порубленную петрушку.

Для приготовления соуса смешайте масло и уксус с помощью венчика, добавьте щепотку соли. Заправьте салат соусом, добавьте соль и перец по вкусу.

Самый вкусный винегрет по рецепту Клопотенко. Овощи варить не нужно

Фото: klopotenko.com

Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко поделился секретом сгущенки дома.

Также читайте об ошибках в приготовлении винегрета, которые совершают почти все.

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