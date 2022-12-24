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Найсмачніший салат "з крабових паличок" за перевіреним рецептом

Салат з крабових паличок (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Новорічний салат "з крабових паличок" на кожній кухні готують за своїм рецептом. Ми ж пропонуємо рецепт з ідеальними пропорціями, який задовольнить найвибагливіші смаки.

Своїми порадами поділилася українська кулінарка Alina FooDee.

Складники:

  • Крабові палички (палочки сурімі) – 250 г
  • Часник – 1 зубчик
  • Майонез – за смаком
  • Огірки – 2 шт.
  • Сир – 80 г
  • Яйця – 4 шт.
  • Консервована кукурудза – 200 г

Покрокове приготування

Натріть на дрібній тертці часник, додайте його до майонезу.

Очистіть огірки від шкірки і натріть на крупній тертці, підсоліть їх за смаком і перекладіть на друшляк, щоб стекла зайва рідина.

Натріть сир на тертці. Наріжте крабові палички чи порвіть на волокна.

Поділіть яйця на жовтки і білки. Окремо натріть жовтки і білки. Підсоліть їх за смаком.

Сформуйте салат шарами, кожен перемазуючи невеликою кількістю майонезу: крабові палички, сир, огірок, кукурудза, білок і зверху посипте жовтком. Наш салат готовий!

Дайте салату просочитися в холодильнику на 1-2 години.

Раніше ми писали, який новорічний салат вважається одним з найшкідливіших.

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