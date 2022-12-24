Самый вкусный салат "из крабовых палочек" по проверенному рецепту

Составляющие:

Крабовые палочки (палочки сурими) – 250 г

Чеснок – 1 зубчик

Майонез – по вкусу

Огурцы – 2 шт.

Сыр – 80 г

Яйца – 4 шт.

Консервированная кукуруза – 200 г

Пошаговое приготовление

Натрите на мелкой терке чеснок, добавьте его в майонез.

Очистите огурцы от кожуры и натрите на крупной терке, подсолите их по вкусу и переложите на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Натрите сыр на терке. Нарежьте крабовые палочки или порвите на волокна.

Разделите яйца на желтки и белки. Отдельно натрите желтки и белки. Подсолите их по вкусу.

Сформируйте салат слоями, каждый перемазывая небольшим количеством майонеза: крабовые палочки, сыр, огурец, кукуруза, белок и сверху посыпьте желтком. Наш салат готов!

Дайте салату пропитаться в холодильнике на 1-2 часа.