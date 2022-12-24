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Самый вкусный салат "из крабовых палочек" по проверенному рецепту

Салат из крабовых палочек (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Новогодний салат "из крабовых палочек" на каждой кухне готовят по своему рецепту. Мы же предлагаем рецепт с идеальными пропорциями, который удовлетворит самые взыскательные вкусы.

Своими советами поделилась украинская кулинар Alina FooDee.

Составляющие:

  • Крабовые палочки (палочки сурими) – 250 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Майонез – по вкусу
  • Огурцы – 2 шт.
  • Сыр – 80 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Консервированная кукуруза – 200 г

Пошаговое приготовление

Натрите на мелкой терке чеснок, добавьте его в майонез.

Очистите огурцы от кожуры и натрите на крупной терке, подсолите их по вкусу и переложите на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Натрите сыр на терке. Нарежьте крабовые палочки или порвите на волокна.

Разделите яйца на желтки и белки. Отдельно натрите желтки и белки. Подсолите их по вкусу.

Сформируйте салат слоями, каждый перемазывая небольшим количеством майонеза: крабовые палочки, сыр, огурец, кукуруза, белок и сверху посыпьте желтком. Наш салат готов!

Дайте салату пропитаться в холодильнике на 1-2 часа.

Раньше мы писали, какой новогодний салат считается одним из самых вредных.

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